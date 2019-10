Pokojíček holčiček zůstal opuštěný. Otec promluvil o tragédii

Před kamerou televize Nova se rozhodl vystoupit otec dětí, které spolu s matkou zemřely při páteční nehodě u Liberce. Popsal svůj boj o získání holčiček do péče i to, jak upozorňoval úřady na možnost, že jim může matka ublížit. Stejně jako třetí dcera zesnulé ženy je přesvědčen, že srážka s popelářským autem nebyla náhoda. Policie zatím příčinu nehody nekomentuje.

Anna a Lucie - dvě blonďaté holčičky ve věku šest a čtyři roky, nepřežily tragickou nehodu na Liberecku. Obě měly pokojíček v domě otce na Mladoboleslavsku. Otec dívek tvrdí, že jeho bývalá partnerka najela do popelářského vozu úmyslně. "Myslím si, že to byl... že to byl její záměr," řekl otec dívek Martin Konůpek.

Už včera vyvolalo rozruch video třetí dcery zesnulé ženy. Ta žije u otčíma a v jeho sporu o své sestry byla na jeho straně. "Já bych chtěla velice důrazně upozornit na neschopnost české státní správy a úřadů," řekl Martin Konůpek.

Oba dva i někteří další členové znesvářené rodiny prý dlouhodobě upozorňovali na to, že se může něco stát. Matka dětí nebyla podle nich psychicky v pořádku. "Bylo vidět, že je impulzivní, že věci řeší ze vzteku a bylo to vyřčený z jejích úst několikrát, že něco vyvede," popsala.

Boj o děti začal před rokem, Martin Konůpek tvrdí, že těžké to měl hlavně při jednání s Orgánem pro sociálně právní ochranu dětí - takzvaným OSPODEM. Ten podle něj stranil matce. "Na mně bylo podaný trestní oznámení pro zneužívání malých dětí," popsal.

"Nebyl to úmysl," tvrdí přítel a kamarádi



Žena bydlela s dětmi v malé obci na Liberecku. Místní je měli rádi a jejich ztráta je zdrtila. Že by měla psychické problémy nebo dokonce myslela na sebevraždu, lidé popírají. Navíc podle jejího otce údajně naopak zažívala psychický i fyzický teror od svého bývalého partnera, se kterým měla dvě holčičky. "Dcera ještě není pochovaná, a ta dcera o ní mluví jako houska na krámě," řekl Jaroslav Dušek, otec řidičky.

"Nelíbí se mi to, tak špína se na ní kydá zbytečně, byl to hodný člověk," zastává se mrtvé ženy Lucie Hlubůčková. Její blízcí prožívají velký smutek a pocity beznaděje kvůli videu, které nejstarší dcera zveřejnila. Zemřelá si po rozchodu s přítelem našla zázemí i s dětmi u rodičů. Všichni bydleli v malém domě u silnice. Rychle si prý našla i práci. Ve vesnici si našla i přítele.



Obviňují úřady



Bývalý partner a dcera mrtvé řidičky obviňují z nečinnosti úřady a sociální systém, na které se prý několikrát marně obraceli. Tragicky zesnulá žena byla podle jejich slov psychicky labilní a dětem prý chtěla ublížit.

Tragická nehoda se stala v pátek odpoledne na silnici I. třídy č. 13 ve směru od Liberce na Mníšek. "V levotočivé zatáčce se střetlo osobní vozidlo s popelářským vozem," popsala ponehodě policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Kriminalisté se nyní snaží zjistit, jaké okolnosti tragédii předcházely.

Policie nehodu vyšetřuje pro podezření z usmrcení z nedbalosti