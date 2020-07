Pokuta za předčasné splacení hypotéky: Ekonom radí, jak se bránit

Česká národní banka (ČNB) loni zrušila pokutu za předčasné splacení hypotéky. Neskoncovaly s ní však úplně všechny banky, říká Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády (NERV). Podle něj jde o nemravný přístup a lidé, jichž se to týká, by se měli bránit. Banky ale protestují s tím, že současné zákony jsou nastaveny nepřehledně.

Známý ekonom Lukáš Kovanda má o bankách, které od klientů stále vymáhají pokuty za předčasné splacení hypotéky, jasno. Podle něj je nemravné, aby lidé museli platit za včasné vyrovnání svých dluhů.

"V dnešní době, kdy neustále slyšíme, jak je Česká republika dušena dluhy, exekucemi a podobně, bychom přece měli spíš odměňovat ty lidi, kteří své dluhy platí včas, a ne je ještě penalizovat," podotýká Kovanda.

ČNB přitom pokutu zrušila a nenastalo ani zdražování hypoték, kterými banky hrozily. "Přišly totiž o snadný zdroj příjmů," domnívá se. Některé z bank ale podle Kovandy v rozdávání pokut pokračují, nepozorní klienti prý mohou zaplatit až o vyšší desetitisíce navíc.

"Využívají přitom ne zcela jednoznačné legislativy, kterou s vykládají po svém, v rozporu s jejím duchem, ale také v kolizi s morálními a etickými principy. Dluh má existovat vždy jen ten, jenž je nutný pro rozvoj ekonomiky," pokračuje.

Proti současné právní úpravě však v pondělí protestovala Česká bankovní asociace (ČBA). "Banky nechtějí při předčasném splacení na dlužníkovi vydělávat. Chtějí pouze nahradit rozdíl, který vyplývá z úrokové sazby z předčasně splacené úvěrové smlouvy," uvedla mluvčí Monika Petrásková.

PŘÍKLADY, KDY PODLE ZÁKONA NEPLATÍTE POKUTU:

- předčasné splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru

- u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání

- v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba

- u spotřebitelských úvěrů na bydlení je možné splatit bez poplatků 25 % z výše úvěru během jednoho měsíce před dnem výročí uzavření smlouvy

- spotřebitelský úvěr na bydlení může být splacen bez náhrady také v případě smrti dlužníka, jeho manžela či partnera

- rovněž tehdy, kdy se stane invalidním nebo je dlouhodobě nemocný

Lidé v posledních měsících využívají poklesu průměrné úrokové sazby právě k předčasnému splacení hypotéky. Současně si vezmou další u jiné banky na nižší úrok. "Toto takzvané refinancování se některé banky snaží klientům ztížit právě pokutou za předčasné splacení," říká Kovanda.

ČBA chce s ČNB a Ministerstvo financí jednat o "zpřesnění právní úpravy". "A to tak, aby pravidla hry byla čitelná a také spravedlivá z pohledu vyváženého vztahu mezi věřitelem a dlužníkem," dodala Petrásková.

Ekonom vyzývá všechny, po kterých chce banka peníze navíc, aby si pokutu nenechali líbit a postupu banky se bránili.

Především v situaci, kdy si banka naúčtuje více než pouhé stokoruny, by se měli lidé hlasitě ozvat. "Bance by měl člověk sdělit třeba to, že celou věc bude řešit se svým právníkem. Nebo s neziskovou organizací pro pomoc předluženým lidem. Banka v takovém případě zpravidla „cukne“ a pokutu citelně sníží," uzavřel Kovanda.