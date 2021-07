Policie si přečte naše zprávy i e-maily. Kvůli ochraně dětí před predátory

Evropský parlament schválil dočasnou výjimku ze směrnice o ochraně soukromí v elektronické komunikaci. Podle ní má policie možnost kontrolovat e-maily, chaty a další elektronickou komunikaci. Zamezit by to mělo šíření dětské pornografie. Jenže podle odborníků to naruší soukromí nevinných lidí a s hledáním predátorů to moc nepomůže.

Obsah e-mailových účtů, zprávy na sociálních sítích nebo třeba fotky v internetových úložištích, k tomu všemu má mít policie a další orgány činné v trestním řízení přístup.

"Aktivity predátorů se zvýšily až o 25 procent. Musíme přistoupit k těmto legislativním krokům. Platformy budou teď mít povinnost procházet obsah a oznamovat, pokud zachytí právě tuto nelegální činnost, příslušným úřadům, případně policii," uvedla europoslankyně Dita Charanzová (za ANO).

Podle březnového průzkumu nesouhlasí s kontrolou soukromé komunikace v Česku drtivá většina lidí. Evropský parlament dočasná pravidla proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu ve čtvrtek večer přijal. Platit mají nanejvýš tři roky, dokud se nepřipraví dlouhodobé řešení.

"Je to prakticky zavádění plošného šmírování. Budou plošně monitorovat naprosto veškerou komunikaci, soukromou, mezi lidmi, vaše e-maily, vaše chaty. Když pošlete fotku z dovolené například s vaším potomkem, který na té fotce bude nahý, tak se jednoduše může stát, že tohle bude vyhodnoceno jako akt dětské pornografie, i když je to nesmysl. A to potom skončí v rukou policie," bije na poplach europoslanec Marcel Kolaja (Piráti).

"To provedení, jak si to můžeme představit, je v podstatě velký bratr, Je to jako když by vaše dopisy pokaždé někdo otevíral a vždycky studoval, co se tam píše. Podle vlastního názoru, navíc to ještě dělá stroj, který se velmi často může mýlit, vás označí jako někoho, kdo má nějaké nekalé úmysly," upozornil počítačový expert Miloslav Lujka.

"Každý člověk bude mít právo se odvolat," uklidňuje Charanzová. Zločinci podle odborníků i policie komunikují na běžně přístupných webech a internetových platformách spíš ojediněle. "Pokud někdo jde páchat něco, co je nezákonné, tak si vždycky ohlídá, aby nebyl jednoduše dohledatelný," doplnil Lujka.

"Pohybujeme se ve světě takzvaných darkwebů, kde se ta dětská pornografie šíří ještě mnohem intenzivněji a více než na oficiálních platformách. Sociální sítě jsou problém, ale v porovnání s darkweby je to kapka v moři," podotkl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

"Ve chvíli, kdy my to schválíme, se to automaticky aplikuje v České republice," uzavřela Charanzová.