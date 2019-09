Policie vyslechla řidiče mustangu! Po srážce u Špindlu zemřel generál

Kriminalisté ve čtvrtek dopoledne poprvé vyslechli 30letého Vojtěcha Chauru, řidiče mustangu, který v sobotu nedaleko Vrchlabí přejel do protisměru a čelně narazil do protijedoucího auta. Za jeho volantem zemřel zástupce velitele vojenských zpravodajců Milan Jakubů (49), jeho žena má těžká zranění. Přesto kriminalisté zatím nikoho neobvinili.

Sám Vojtěch Chaura, amatérský automobilový závodník, si poranil koleno a byl v nemocnici. Od středy už je doma, přesto kriminalisté s výslechem pravděpodobného viníka nehody čekali. "Vyslýchaný musí být ve stoprocentním psychickém i fyzickém stavu," vysvětlila policejní mluvčí Ivana Ježková.

Řidiče mustangu tak kriminalisté vyslechli až ve čtvrtek dopoledne, tedy šest dní po nehodě. Nikdo ale obviněný nebyl. Navíc to tak zůstane ještě minimálně několik týdnů, spíše měsíců. "Než kohokoli v této věci obviníme, musíme nejprve počkat na závěry znaleckých posudků," řekla policejní mluvčí.

Musí být například vyloučena technická závada na voze nebo zdravotní indispozice 30letého závodníka. Chaura za volantem ovšem podle informací TV Nova nebyl a není žádný svatoušek.

Vojtěch Chaura se ale k sobotní tragické nehodě postavil čelem a i nemocnici potvrdil, že byl řidičem vozu, který havaroval. "Ano, bohužel jsem to auto řídil. Jsem ještě v nemocnici. Všechno řešíme s policií. Spekulace, že oranžový mustang byl před červeným, jsou nesmysl, protože oranžový byl celou dobu za červeným. Na internetu se objevily různé spekulace a opravdu nemá smysl se jimi zabývat. Jsou to lidi, kteří k tomu nemají co říci," sdělil TN.cz.

Kriminalisté nyní procházejí víkendové záznamy z kamer ve Vrchlabí a okolí a mapují průjezdy sportovních vozů. I to bude hrát roli v případném obvinění.

