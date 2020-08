Pompeo opustil Prahu. V Česku jednal s politiky i s kardinálem Dukou

Poslední minuty v Praze strávil Mike Pompeo fotografováním se se zástupci americké ambasády, ministerstva zahraničí i ochrankou. Stejně jako před dvěma dny, kdy manželé Pompeovi vystupovali z letadla ruku v ruce, i ve čtvrtek americký ministr galantně svou dámu jistil rukou na zádech.

Letadlo s Mikem Pompeem odstartovalo z ruzyňského letiště krátce po 9. hodině ráno. Po celou dobu se jeden z nejmocnějších mužů světa chlubil návštěvou České republiky na sociálních sítích.

Po středečním maratonu setkání s českými politiky, se kterými řešil mimo jiné vliv Ruska a Číny, mobilní 5G sítě, bezpečnost, nebo obchodní vztahy zavítal i do katedrály svatého Víta. Kardinála Duku označil za hrdinu náboženské svobody.

„Jeho příběh o odvaze mě skutečně inspiroval. Projevoval ji, i když byl za komunistického režimu uvězněn a pronásledován za svou katolickou víru,“ napsal o Dukovi, který byl odsouzený v roce 1981.

Deeply honored to meet Cardinal Duka, a hero of religious freedom, at Pragues magnificent St. Vitus Cathedral. I am truly inspired by his story of courage despite being imprisoned and persecuted for his Catholic faith under the Communist regime. pic.twitter.com/Z6bVSgzvsl