Další skandál Meghan? Po porodu plánuje porušit letitou tradici

Meghan Markle (37) se co nevidět stane maminkou. Pro své miminko chce s princem Harrym (34) samozřejmě to nejlepší a královských tradic při tom rozhodně nedbá. Na to už si její okolí ostatně zvyklo. Hned po porodu se chystá porušit letité pravidlo, což bude královna Alžběta II. jistě těžko skousávat.