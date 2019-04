Poslanec ztratil při pádu letadla celou rodinu. Teď promluvil

Poslanec Slovenské národní strany Anton Hrnko zažívá nejhorší chvíle svého života. Je to měsíc, co se v Etiopii zřítilo letadlo se 157 lidmi na palubě. Při katastrofě mu zemřela žena i děti, nyní vydal na sociálních sítích své první vyjádření od tragické nehody.

Na palubě etiopského letadla, které se zřítilo krátce po startu, cestovala Hrnkova manželka, syn a dcera. Hrnko informaci o tragickém úmrtí své rodiny potvrdil právě na facebooku. Následně se poslanec podle slovenských médií několik dní neukazoval na veřejnosti, teď už je však nazpět v pracovním nasazení.

Antonu Hrnkovi vyjadřovali soustrast i opoziční poslanci, na sociálních sítích se objevilo však mnoho komentujících, kteří se nepřenesli přes jeho politické názory, se kterými ne všichni souhlasí, a i takovou tragédii byli schopni zneužít k nesnášenlivým prohlášením. Hrnko se k obrovskému neštěstí pak následně dlouho nevyjadřoval. Promluvil až po několika týdnech.

"Už jsem to jednou řekl. Ani svému největšímu nepříteli bych nepřál, aby ho postihlo něco podobného jako mě. Nikdy v životě jsem nikomu nepřál nic zlého, neboť můj otec mě soustavně učil, že když nemůžu konat dobro, špatné ať nedělám. A určitě jsem vědomě nikomu nic zlého nedělal," začal poslanec svoje vyjádření.

"To, že mám svůj politický názor a že ho prosazuji, je moje svaté právo a je to jeden ze základních výdobytků listopadu 1989. Stále víc se však přesvědčuji, že mít jiný politický názor je důvodem šířit nenávist až za hrob," pokračoval.

Dále se rozepsal k jakým hrůzným odkazům a reakcím se na sociálních sítích dostal. "Všem jim odpouštím," dodal. "Ani jednomu z nich nepřeji nic zlého. Přeji jim jen to nejlepší, co je v životě může potkat. A kdyby se jim náhodou něco zlého přihodilo, prosím Boha, aby se nenašli takoví lidé jako oni, kteří by jejich bolest ještě víc rozjitřili."

Při havárii letadla etiopské letecké společnosti, které se zřítilo na trase do Nairobi, zahynulo všech 157 lidí, kteří byli na palubě. V letadle byli cestující z 33 zemí. Oběti ze Slovenska byly čtyři, kromě Hrnkovy rodiny ještě další žena.