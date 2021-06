Poslední dny života Šafránkové. Druhá Popelka popsala, jak se měla

"Chtěla jsem jí dnes volat, až pominou všechny narozeninové gratulace. Teď se bojím jí zavolat," řekla TN.cz Eva Hrušková pár minut předtím, než se potvrdila smutná informace o smrti Libuše Šafránkové. V ten moment už ale věděla, že je herečka a její velká kamarádka v nemocnici.

Osudy dvou dam českého filmy spojuje Popelka. Hrušková si ji v černobílém stejnojmenném snímku zahrála už v roce 1969, Šafránková o čtyři roky později v pohádce Tři oříšky pro Popelku. Naposledy spolu mluvily před necelými dvěma měsíci. "Ona o svém zdraví nikdy nemluvila a já jsem z ní nechtěla tahat žádné informace," svěřila Hrušková.

Když se dozvěděla, že Šafránková ve špitále na pražském Karlově náměstí vydechla naposledy, vehnaly se jí slzy do očí. "Jsem hodně smutná, hrozně dojatá. Libuška byla anděl a teď už je anděl definitivní. Měly jsme krásný vztah, povídali jsme si vždycky o dětech, o vnoučatech. Ona se starala o svého Pepu (manžela Josefa Abrháma, pozn. red.), vnoučata, to bylo její hlavní," řekla na TN LIVE černobílá Popelka.

Strach o Abrháma

Má obavy, jak se se ztrátou milované manželky srovná Josef Abrhám. Nerozlučnou dvojici tvořili už od 70. let ."Krásně jsme si rozuměly, volaly jsme si. Já jsem ji nechtěla bombardovat telefonáty, měla své starosti s Pepou, ale doufám, že on to také nějak zvládne. Mají malého Pepu, jak jsme mu říkali. Život bude muset jít dál. Libuška jako anděl bude bdít na nimi všemi a nad námi všemi," uzavřela Hrušková.

Libuše Šafránková zemřela ve středu 9. června v ranních hodinách. Po pondělní oslavě 68. narozenin ji hospitalizovali v pavilonu Všeobecné fakultní nemocnice, kde se léčí i onkologická onemocnění. Představitelka Popelky poprvé bojovala s rakovinou plic v roce 2014. Tehdy jí při operaci museli odebrat pětinu dýchacího orgánu.

Připomeňte si Libušku Šafránkovou v pohádce Tři oříšky pro Popelku: