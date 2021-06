Zemřela Libuše Šafránková. Legendární Popelce bylo 68 let

Česko zasáhla smutná zpráva. Pouhé tři dny po 68. narozeninách zemřela herečka Libuše Šafránková, která se vepsala do srdcí dětí i dospělých rolí Popelky. Její syn Josef Abrhám ml. to potvrdil webu CNN Prima News. V roce 2014 bojovala se zákeřnou rakovinou plic, při operaci přišla o pětinu plic, ale nemoc porazila. Teď bohužel vydechla naposledy.

Do hereckého nebe odešla další z legend českého filmu. Libuše Šafránková zemřela nečekaně. Webu CNN Prima News to potvrdil její syn. V posledním desetiletí se totiž téměř neobjevovala na veřejnosti. Téměř úplně do ústraní se stáhla v roce 2014, kdy Šafránkové diagnostikovali rakovinu plic. Světla reflektorů pak přestal vyhledávat i její manžel Josef Abrhám.

Popelka, Večernice, manželka Vrány z komedie Vrchní, prchni!, princezna Maruška ze Soli nad zlato, maminka z Obecné školy nebo Báječných let pod psa i Klára z Kolji. Díky těmto a mnoha dalším rolím Česko na Šafránkovou nikdy nezapomene. První zmíněná je dokonce dodnes mezinárodním hitem, který neodmyslitelně patří k vánočním svátkům v Německu, Norsku i Rusku. Zářila i v seriálech, třeba jako Karlička Formánková v Četnických humoreskách nebo Růženka z Cirkusu Humberto.

Boj se zákeřnou rakovinou

Herečka bojovala s rakovinou před lety statečně, podstoupila i náročnou operaci. Ta ji připravila o pětinu plic, nemoc ale tehdy porazila. „Je mi moc dobře a cítím se opravdu skvěle. Beru to ale všechno s obrovskou pokorou, proto nikomu raději neříkám, že mi je fajn. Pokorně děkuji tomu nahoře, ale nikdy nevíte,“ svěřila se po těžkém období Blesku.

Přestože se s nepřízní osudu statečně popasovala, venku se pořád objevovala jen sporadicky. Na Vánoce 2017 ji vyfotili na pražském sídlišti, z toho, že ji někdo vidí, ale neměla radost. O rok později slavila Abrhámovy narozeniny s dětmi a všemi vnoučaty v obyčejné hospodě. A v březnu 2019 přišli slavní manželé na pohřeb Stanislava Zindulky. To bylo naposledy, co se Šafránková ukázala příznivcům.

Prkna, jež znamenají svět

Libuše Šafránková se narodila 7. června 1953 v Brně. Vyrůstala ve Šlapanicích nedaleko moravské metropole, v roce 1971 ve městě absolvovala Státní konzervatoř. V té době už hrála ve Státním divadle v Brně. A prknům, jež znamenají svět, zůstala věrná i během své bohaté filmové kariéry. V roce 1972 odešla do Prahy a působila v Činoherním klubu. V letech 1992 až 1994 hrála i v Národním divadle.

Její vůbec poslední rolí byla babička Achbergerová v česko-slovenské komedii Jak jsme hráli čáru.