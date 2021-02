Povinná karanténa se zřejmě zase prodlouží. Může za to britská mutace

Nová mutace koronaviru nejspíš výrazně zpřísní nařízenou karanténu. Ta by se mohla prodloužit z 10 dnů na 14. Hygienici by měli také nařídit karanténu těm, kteří se s pozitivní osobou setkali jen na pár minut. Dosud považovali za kritickou dobu čtvrt hodiny.

Pokud máte příznaky onemocnění covidem-19, tedy horečku, kašel, únavu, kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky nebo e-mailem. "Je třeba už nechodit do práce a jakmile to bude možné, tak nám zavolat. Řekneme, jestli ten konkrétní případ potřebuje jít na stěry na koronavirus, nebo jestli postačí neschopenka," radí praktický lékař Ivo Petrášek.

V případě pozitivních testů nastupujete do povinné desetidenní izolace. "Nejnovější náznaky ukazují, že replikace virů toho více infekčního by mohla způsobovat, že dobu izolace bude potřeba prodloužit z 10 na 14 dnů. Možná bude nutné prodloužit i dobu karantény," tvrdí epidemiolog Rastislav Maďar.

Do karantény musejí jít také lidé, kteří žijí s pozitivní osobou v jedné domácnosti. E- neschopenku vypíše praktický lékař. Na testy jdou po pěti dnech.

"Pokud dalších deset dní je bezpříznakový, nemá potíže, tak se karanténa rozšiřuje na 15 dní a teprve potom půjde do zaměstnání," popsala ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Z karantény a izolace nechoďte ani na nákup. Ten by vám měl obstarat váš příbuzný nebo kurýrní služba. Covid pozitivní by měli být v jedné domácnosti odděleni od negativních. "Samozřejmě by měli v rámci té rodiny nosit respirátor," doplnila Kotrbová.

Do karantény musejí nastoupit také ti, kteří přišli do kontaktu s pozitivní osobou. Výjimku nemají ani očkování lidé. "Pořád platí, že i tyto osoby zůstávají v karanténě. Pokud jak ten, který se mohl infikovat, tak ten, který je pozitivní, mají respirátory, tak určitě do karantény jít nemusí," upřesnila ředitelka KHS Jihočeského kraje.

Britská mutace koronaviru je agresivnější a k přenosu dochází rychleji. "Je kratší expoziční doba. Jestli se zatím trasoval kontakt trvající alespoň 15 minut, tak teď ta doba musí být mnohem kratší," míní Maďar. Látkové roušky je tak třeba raději vyměnit za respirátory s vyšší ochranou.