Povodně v Benátkách zabily dva lidi! Budoucnost města visí na vlásku

Záplavy v Benátkách mají dvě oběti. Voda vystoupala na nejvyšší hodnotu za posledních 50 let a z náměstí svatého Marka se stalo jezero. Podle starosty visí budoucnost města na vlásku, památky jsou silně poškozené.

Jednou z obětí je sedmdesátník, který zemřel poté, co se mu do domu ve čtvrti Pellegrina dostala voda a on se ji snažil odčerpat elektrickou vodní pumpou. Ta zřejmě zkratovala a elektrický proud muže usmrtil. I druhou obětí je muž, další informace o něm ale zatím nejsou známy.

V Benátkách platí stav nouze, který na popud starosty města vyhlásil premiér Guiseppe Conte. Školy zůstaly v minulých dnech zavřené a hasiči nestíhali vyřizovat všechny telefonáty lidí, které voda uvěznila. Informovala o tom agentura AP.

"Benátky jsou na kolenou. Nepočítáme jen škody, ale budoucnost samotného města, protože odliv populace je také jeden z důsledků," uvedl starosta Luigi Brugnaro s tím, že za častější záplavy ve města může klimatická změna. Škody se podle něj vyšplhají do milionů eur.

Některé z památek, včetně slavné baziliky svatého Marka, jsou podle odborníků nevratně poškozené. Z náměstí se staly bazény, ve kterých se nejméně jeden turista neváhal vykoupat. Další návštěvníci se po pás ve vodě fotili, některé hotely jim rozdávaly holinky.

Hladina vody byla až 1,87 metru nad normální hodnotou. Povodně jsou největší od roku 1966, kdy voda vystoupala o 1,94 metru výš, než je běžné.

Ničivým záplavám přitom měly zabránit bariéry, jejichž výstavbu ale doprovázel korupční skandál. Začátek prací byl proto posunut až na rok 2021, už teď se ale odborníci bojí, že zábrany nebudou stačit.