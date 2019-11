Pracovníka české ambasády zatkli v Rusku! Za drogy mu hrozí vězení

Čtyřiadvacetiletého Inda, který po vystudování češtiny získal práci na české ambasádě v Indii, zadrželi na letišti v Moskvě. Mladík u sebe měl půl gramu hašiše. Za pašování drog mu nyní hrozí sedm let vězení. Ve vazební věznici je už od července.

Aashish Bhadurya podle webu Zona.media odletěl z Dillí do Prahy na kurz češtiny, jeho let však měl přestup v Moskvě. Před odletem z Moskvy ho odvezli z letadla, protože služební pes v jeho batohu našel drogy. Bhadurya na letišti vyslýchala policie.

Jeho výpověď je uvedena ve dvou protokolech, ale obě verze se liší. Mladík měl říct, že třikrát do roka užívá hašiš z náboženských důvodů, takže si půl gramu vzal s sebou do Česka. Existuje ale i druhý protokol, podle kterého si hašiš zapomněl z batohu vyndat. "Nechtěl jsme překročit ruské hranice, neměl jsem na to ani vízum," dodal mladík při výslechu.

Případ je ale celý podivný. Bhadurya původně tvrdil, že hašiš není jeho. Tlumočník mu ale prý řekl, že pokud bude zapírat, hrozí mu tím velké problémy. Pokud se však přizná, dostane údajně jen pokutu. "Přiznávám svou vinu v plném rozsahu, omlouvám se a prosím, abych nebyl trestán moc přísně," prohlásil údajně Aashish Bhadurya.

Co s mladíkem nyní bude, není jasné. Má právníka, ale další pomoci se zřejmě nedočká. Rodina nemá peníze, aby za ním letěla do Moskvy a od jeho zadržení s ním nemluvila. Česká ambasáda ho podle portálu Moscow Times propustila.