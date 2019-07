Praktická kalkulačka na cesty! Ukáže, na co máte při letu právo

Evropské spotřebitelské centrum na svém webu spustilo praktickou kalkulačku, díky které si lidé mohou před cestou letadlem zjistit, na co mají při konkrétním letu právo. Poradí v případě zrušení nebo zpožděnní letu a při problémech se zavazadly.

Češi si mohou ode dneška velmi rychle a snadno přímo na letišti zjistit, na co mají při cestě letadlem právo. Evropské spotřebitelské centrum na svém webu spustilo "Letecký kalkulátor vašich práv", který po zadání místa odletu a příletu okamžitě sdělí, co mohou cestující v konkrétní situaci dělat a požadovat. Ukáže také to, jaké povinnosti má konkrétní dopravce.

"Cestujících se běžně zmocní neklid, když zůstanou na letišti stát před tabulí s nápisem ‚Let zrušen‘ nebo před prázdným pásem, který nepřivezl jejich zavazadlo. Výhoda kalkulátoru je v tom, že ihned pomůže lidem zorientovat se," vysvětluje Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra ČR.

Online kalkulátor je dostupný bezplatně a v češtině na webu www.evropskyspotrebitel.cz/kalkulator.

Cestující jednoduše zadá místo odletu a příletu a co se stalo. Kalkulačka okamžitě ukáže, zda mají cestující v konkrétní situaci na něco právo, nebo ne. "Například spočítá vzdálenost letu a výši náhrady škody, kterou lze požadovat od operujícího dopravce," řekl Tichota a dodává, že kalkulačka okamžitě pomůže lidem se zorientovat.

Kalkulátor vyvinula norská nevládní organizace chránící práva spotřebitelů Forbrukerrådet a obdržela za ně v roce 2018 mezinárodní cenu Digital Communication Awards v Berlíně. Svůj úspěšný nástroj nabídla síti Evropských spotřebitelských center, která pomáhá spotřebitelům řešit spory s podnikateli z jiných zemí EU, Norska a Islandu.

Norská kancelář sítě je přitom součástí organizace Forbrukerrådet a podílela se na vývoji tohoto pomocníka na cesty, který za poslední rok zaznamenal 350 000 zobrazení.