"Nevíme, co bude dál!" Muž s českými kořeny přežil teror v Kábulu

Reportéři TN.cz mluvili s mužem, který přežil čtvrteční teroristické útoky v afghánském Kábulu. Protože je českého původu, rozhovor poskytl v češtině.



"Je tu zmatek, nikdo nečekal, že se takové výbuchy stanou přímo před nosem Tálibánu nebo britských a amerických vojáků. Byly to strašně silné a brutální rány. Doteď na obě uši slyším hůř než předtím," přiblížil muž TN.cz první okamžiky po explozi.



"Deset metrů od nás byla taková vlna, jako když je člověk u moře. Ta nás s manželkou odhodila o metr dál. Spadli jsme na kolena, všude jsme na sobě měli krev od ostatních lidí. Když jsme se podívali na zem, tak to kolem vypadalo, jako by tam někdo vylil červenou barvu," pokračoval muž ve výpovědi.



Zároveň upozornil na to, že počty obětí, které se uvádí v médiích, podle něj nejsou přesná. "Před našima očima zemřelo asi 305 nebo 307 lidí," zdůraznil muž.



Na místě podle svědka pořád panuje chaos. Sám je sice v bezpečí, ale s rodinou pořád neví, co bude dál: "Nacházíme se asi kilometr, kilometr a půl od letiště a čekáme, co nám řeknou úřady." dodal.

České úřady slibovaly pomoc, tvrdí



České úřady prý muži a jeho ženě, která pochází z Ukrajiny, nejprve sdělily, že o ně bude postaráno. Zatím se toho ale moc nezměnilo, a tak život v nejistotě pořád pokračuje.

"Na letišti jsme strávili už šest dní, spíme i jíme na zemi nebo na ulici. Já mám hlášený trvalý pobyt v České republice, ale o pár dní později jsme se dozvěděli, že to nevyšlo. Netušíme, kdo nás vezme, protože úřady se prý bojí, aby žena nepodala nějakou žádost. Nevíme ale přesně, o co jde. Věříme, že úřady na situaci pracují, ale zdá se, že něco tají," popsal muž.



Na evakuaci ještě stále čeká spousta lidí. "Háček je ale v tom, že utíkají i lidé, kteří žádné doklady nebo víza nemají. Myslí si totiž, že asi každý, kdo se dostane na vojenské letiště, bude mít nárok na let zdarma," doplnil svědek.

Ti, kteří v Afghánistánu pořád jsou a doufají, že se jim ze země podaří dostat pryč, ale nakonec možná svou naději ztratí. Na páteční tiskové konferenci to naznačil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

"Máme spoustu dotazů, které nám chodí e-mailem. Každému z nich se snažíme věnovat co největší možnou míru pozornosti, abychom to celé vyhodnotili. Realita v Afghánistánu je ale bohužel taková, že opravdu nemůžeme vyhovět všem, kteří se chtějí dostat do České republiky a ani by to nebylo správné. My máme pomáhat těm, u kterých byla evakuace vyhodnocena armádou nebo ministerstvem zahraničí," uvedl Kulhánek.

Ministr ještě doplnil, že spousta lidí jen tvrdí, že na pomoc mají nárok. "Měli jsme případ jednoho Afghánce, který kdysi spolupracoval s ambasádou. Jeho spolupráce ale spočívala v tom, že odjel s autem ambasády, natankoval, a pak se zase vrátil," dodal Kulhánek.