Prázdniny online: Mluvte s dětmi o bezpečnosti

Škola u konce, teploty stoupají a děti stále nedočkavější. Blíží se dva měsíce odpočinku od školy, ale ne od online světa, telefonů a tabletů. Volnější režim, tábory, dovolené a prázdniny u prarodičů znamenají paradoxně více času na internetu, bez dozoru dospělých, i spoustu zážitků, které se prostě musí sdílet na sítích. O to víc je třeba myslet na online bezpečnost dětí a mluvit s nimi o rizicích. Odbornice na online bezpečnost z Avastu, Julia Szymańska radí, jak na to.



Přestože většina sociálních sítích stanoví věkovou hranici na 13 let, pohybují se běžně na Instagramu, WhatsAppu, YouTube nebo TikToku i mladší školáci, a to samostatně bez dozoru dospělých. Podle průzkumu vzdělávacího projektu Buď safe online až 42 % dětí aktivních na internetu ve věku 9-12 let někdy komunikovalo přes internet s lidmi, které nikdy neviděly. Děti si ale často neuvědomují, kdo může být na druhé straně. „Přestože učíme děti nebavit se s cizími lidmi v reálném světě, v tom internetovém na to často zapomínáme. Je důležité jim vysvětlit, aby nekomunikovaly s neznámými lidmi a každého nového ‚online kamaráda‘ si vždy ověřily ,“ doporučuje Julia Szymańska.Fotky, videa, označení polohy a „lajky“ nechtěně prozradí spoustu informací o vašich dětech a vytváří jejich online identitu . Na sociálních sítích proto doporučujeme nastavit dětský profil jako soukromý, aby příspěvky viděli jen jejich přátelé. Je důležité si s dětmi určit pravidla, aby nesdílely příliš osobní informace, jako adresa domu, školy nebo jména a fotky rodiny. Nedoporučujeme u příspěvků ani označovat polohu, aby děti nebyly fyzicky dohledatelné. Důležité je nastavit účet tak, aby se do něj nikdo nenaboural. Proti krádeži pomůže silné heslo a dvoufázové ověření . Vysvětlete dětem, aby heslo nikomu neříkaly. Ani těm nejlepším kamarádům.„I když je někdy těžké se ztotožnit s tím, co školáci na internetu sledují a jak komunikují, zkuste ukázat zájem a dát jim najevo, že případné online problémy nebo kyberšikanu s vámi mohou otevřeně řešit,“ vysvětluje Szymańska. Raději než dětem zakazovat sociální sítě či hry, dohodněte se společně na pravidlech užívání tak, aby neohrožovaly svoje ani vaše soukromí a online bezpečnost.Další užitečné bezpečnostní tipy a videa najdete na www.budsafeonline.cz