Přece jen dovolená u moře? Cestovky chtějí koridor do Chorvatska

Češi by přeci jen mohli za určitých podmínek v létě vycestovat k moři. Doufají v to cestovní kanceláře. Jejich zástupci o tom chtějí jednat s vládou. Navrhují například vytvoření koridoru, který by Češi mohli využít k cestám do Chorvatska. Tam, stejně jako v Bulharsku či Řecku, je nákaza rozšířena mnohem méně než v Česku.

V jakékoliv rozvolnění cestování do zahraničí, které by mohlo zachránit turistickou sezonu, doufají v tuto chvíli cestovní kanceláře. Ty zatím od vypuknutí pandemie počítají jen obrovské ztráty. Podle předsedy Asociace cestovních kanceláří a agentur Jana Papeže zatím nedostaly od státu ani korunu, Papež to řekl v rozhovoru pro deník Blesk.

Zatímco orientace Čechů na domácí cestovní ruch může provozovatelům hotelů či dalších služeb pomoci vykrýt výpadek zahraničních turistů, tuzemským cestovním kancelářím, které se specializují na to, že klienty vozí k moři případně v zimě na hory, nepomůže. Cestovky tak doufají, že hranice nebudou uzavřené měsíce, jak naznačil v sobotu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Přišly třeba s plánem, že by mohl být vytyčený koridor, který Češi k cestám k moři budou moci využít. Situace v Čechy nejoblíbenější destinaci, v Chorvatsku, je totiž ještě lepší než v Česku. Nakaženo tam bylo 1 534 lidí, zemřelo pak 21 lidí.

"Chorvati nás považují za velmi dobré partnery a v případě, že bychom byli schopni zajistit koridor do Chorvatska pro ty, kteří chtějí jet vlastním autem, popř. vlakový koridor nebo letecký koridor, předpokládám, že by to mohla být země, která by mohla být klíčovou pro tuto sezónu," řekl Blesku Papež.

Navíc turisté ze zemí, kam se vypraví Češi, a Papež kromě Chorvatska zmínil také Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Černou Horu či Bulharsko, by naopak mohli oživovat turistický ruch v Česku. Nejjednodušší je situace u přímých letů. Ta cestovky kromě chorvatských letovisek Split a Dubrovník doufají i v otevření vzdálenějších destinací, které koronavirus příliš nezasáhl.

"Koridor by se mohl otevřít do Vietnamu, Thajska, velmi rádi bychom byly za Spojené arabské emiráty, které nabízejí velké možnosti pro české turisty, ale tam je to velmi složité s postojem vlády, která je velice striktní a hranice jsou neprodyšné, ale uvidíme, zda se to změní. Takové destinace mohou být v jiných částech světa, ale tyto jsou první, které nás napadly. Dále by mohly být např. Maledivy," vyjmenoval možnosti Papež.

Za základní parametr považuje, aby se nezvýšilo riziko nákazy. A tak například cesty na dovolenou by podle něj mohly být podmíněny negativním testem na koronavirus. Důležité podle Papeže ale je, aby ministerstva vymyslela nějaký systém, který lidi po týdenní dovolené u moře neuvrhne na další dva týdny do karantény. Taková dovolená by moc smysl nedávala.

Záležet samozřejmě bude i na postoji zahraničních vlád, jestli budou ochotné přijímat turisty, a konkrétně jestli budou přijímat turisty z České republiky. Podle Papeže mají cestovní kanceláře na podobné návrhy pozitivní ohlas od zahraničních partnerů, protože země jsou na turistech závislé, a tak hledají každou možnost, jak něco podobného realizovat.

Zatímco Česko mělo v neděli 5 905 případů nákazy a 132 úmrtí, v Chorvatsku bylo jen 1 534 případů a 21 úmrtí, na Slovensku 728 případů a 2 úmrtí, v Bulharsku pak 661 případů a 28 úmrtí. Podobně je na tom i českými turisty oblíbené Řecko, kde nákazu potvrdili u 2 011 případů a hlásí 93 úmrtí, v drtivé většině pak na pevnině, na ostrovech jsou to jednotky případů.

Mnohem hůře je na tom Turecko (52 167 nakažených, 1 101 úmrtí) a Francie (93 790 nakažených a 13 832 úmrtí). Další dvě turisty oblíbené destinace – Španělsko a Itálie – patří mezi nejvíce zasažené země na světě. Ve Španělsku hlásí 163 027 případů a 16 606 úmrtí, v Itálii 152 271 případů a 19 468 úmrtí.