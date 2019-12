Mirka před lety prožila klinickou smrt: Teď popsala, co při ní spatřila

Přibližně 10 % lidí na světě zažilo klinickou smrt. Tito lidé vypráví své neobvyklé příběhy o tom, co spatřili. Jedním z nich je i paní Mirka, která se nyní po 26 letech rozhodla o prožitku promluvit.

Stalo se to v roce 1993. Paní Mirka se připravovala na svůj třetí porod císařským řezem. Tentokrát ale vše neprobíhalo, jak by mělo. Při zákroku ztratila velké množství krve, a tak začali doktoři Mirku ztrácet.

Podle lékařů klinická smrt znamená, že "Člověku přestane bít srdce a přestane dýchat. V tu chvíli upadá do bezvědomí." Pokud je k přítomna pomoc, která zahájí resuscitaci a ta je úspěšná, což znamená obnovení srdeční činnosti a dýchání, může se dotyčný probrat do normálního stavu vědomí a to i bez závažných následků. "Ke klinické smrti vede celá řada stavů, jako např. závažné krvácení, srdeční zástava např. po úrazu elektrickým proudem, srdeční arytmie, tedy porucha srdečního rytmu, otrava, předávkování drogami a další a další. Příčiny mohu být opravdu různorodé,“ vysvětluje pojem primářka Anesteziologicko-resuscitačního oddělení FN Brno MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Při tomto charakteristickém stavu zažila prý paní Mirka nadpozemský zážitek. "Viděla jsem krásný tmavý les, kolem mě se míhaly kmeny a na konci byla zlatá paseka. Když jsem k ní došla, tak na té pasece létali motýli a papoušci krásně barevní, byli ze závojů, stejně velcí jako já a krásně mě ovívali. Nesmím zapomenout na to, že mi při tom hrála krásná rajská hudba a opravdu jsem se cítila moc krásně,“ popisuje paní Mirka.

Potom přišel zlom, paní Mirka uslyšela jakoby z dálky hlasy doktorů a sester, jak se o něčem dohadují. Přesto šla "snem" dál až najednou uslyšela i svůj vnitřní hlas. "Vždyť já ještě neviděla svoje miminko a já ho přece chci vidět,“ znělo paní Mirce v hlavě. V tom se prožitek rozplynul a paní Mirka byla zpět ve svém těle. Celý zážitek jí přišel jako jeden krásný a příjemný sen.

Po probuzení paní Mirky na lékařském pokoji, na ni čekali operující, sestry i anesteziolog. Všichni si oddechli, že je v pořádku. "Vy jste nám teda dala,“ řekli jí, vzpomíná Mirka. V té době se o klinické smrti nejen, že nepsalo, ale samotní doktoři o ní s pacienty ani nemluvili. Proto paní Mirka nepátrala, co mohlo způsobit její zvláštní sen, který u prvních dvou porodů nezažila. Až postupem let si začala všímat příběhů, které se o klinické smrti začaly objevovat.

Nejvíce paní Mirku zaujala svědectví o tom, že po klinické smrti se člověku změní pohled na život. Právě to na sobě totiž pociťovala. Začala stavět lásku nad úspěch, více pomáhat lidem i zvířatům a přestala se snažit lidi měnit a spíše je chápat jací jsou. Od té doby se cítí spokojená a šťastná.

Zážitek s klinickou smrtí by doporučila všem, přemění se prý tak lidské hodnoty. Nyní už nemá z ničeho strach. „Teď se smrti nebojím, i když tu mám krásné tři děti, strach z ní vůbec nemám,“ říká paní Mirka.