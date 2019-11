Šílená bitka! Ukrajinci a Romové se pobili lopatami a krumpáči

Hromadná rvačka se v Malackách v Bratislavském kraji strhla ve čtvrtek. Skupina mužů se začala řezat hlava nehlava přímo na parkovišti před nákupním centrem. Šokovaní svědci si kuriózní podívanou natáčeli a video se rychle začalo šířit internetem. O případu informoval zpravodajský portál TVNoviny.sk.

Rvačka byla specifická především tím, že si muži přinesli lopaty a krumpáče. Kromě natáčení svědci okamžitě zavolali policii i záchranáře, než ale přijeli, většina rváčů už byla pryč. "Nikdo neví, kdo to je. Trvalo to asi minutu, potom se to zase rozpustilo," uvedl jeden z přihlížejících.

Záchranáři ošetřili jednoho muže se zraněnou hlavou a převezli ho do malacké nemocnice. Pro druhého zraněného si přijeli o něco později. "S vícečetnými zraněními ho posádka převezla rovněž do malacké nemocnice," uvedla mluvčí slovenských záchranářů.

Podle informací TV Markíza video zachycuje incident mezi romskou komunitou a dělníky z Ukrajiny. Příčinu nyní zjišťuje policie. "Zahájili jsme trestní stíhání kvůli ublížení na zdraví a výtržnictví," uvedli slovenští policisté.