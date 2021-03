Premiér Andrej Babiš okomentuje summit EU. Objevil se na něm i Biden

Ve čtvrtek odstartoval dvoudenní online summit evropských lídrů a večer se k němu připojil dokonce i americký prezident Joe Biden. "Poprvé po jedenácti letech se k nám připojil prezident Spojených států. Naposledy to byl před jedenácti lety Barrack Obama," zhodnotil předseda Evropské rady Charles Michel.

Za normálních okolností by šlo o mimořádnou událost. Teď ji ale zastínila pandemie koronaviru a spory, které mezi jednotlivými státy panují. Důvodem napětí je nerovnoměrné rozdělování vakcín napříč kontinentem.

"Když mají některé evropské státy mnohem méně vakcín než ostatní, tak si myslím, že je to pro Evropu velký problém. A dokonce si myslím, že pokud neexistuje řešení, mohlo by to Unii způsobit škodu, jakou jsme dlouho neviděli," vyjádřil se k problému rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Nejostřejší debaty se vedou o vakcíně AstraZeneca. Firma totiž neplní své původní závazky a státy, které si u ní objednaly vakcíny, jich nyní nemají dostatek. Zatímco třeba Francie nebo Německo, které se nebály nakoupit dražší dávky, očkují podle plánu, šestice států včetně Česka dále trvá na tom, aby se evropské vakcíny rozdělovaly na základě počtu obyvatel jednotlivých států.

Aby unie zajistila dostatek vakcín pro Evropany, chtějí některé státy zakázat vývoz za hranice EU. A ani v tomto bodě se lídři neshodnou. "Jasně vidíme, že britské závody vyrábějí pro Británii, americké závody jen pro USA. Proto jsme závislí na tom, co vyrobíme v Evropě," sdělila německá kancléřka Angela Merkelová.

Zákaz vývozu by se nejvíce dotkl Velké Británie, která návrh dlouhodobě kritizuje. "Takové kroky mohou způsobit to, že si firmy příště rozmyslí, kde budou investovat," upozornil britský premiér Boris Johnson.

