Prezident pojede popáté do Číny. Obchod s ní je přitom tragický

Prezident Miloš Zeman příští týden odcestuje na svou již pátou cestu do Číny. Stejně jako při předchozích cestách letí s prezidentem početná podnikatelská delegace. Obchodní bilanci se ale stále nedaří vyrovnat. Podle Kanceláře prezidenta se ovšem cesty projevují hlavně růstem čínských investic v Česku.

Téměř na devět milionů korun vyjde cesta, na níž vyrazí příští týden prezident Miloš Zeman. Pět dní hlava státu stráví v Číně, pro Zemana to bude již pátá cesta do této země. S prezidentem zamíří do Asie i početná podnikatelská delegace a vybraní ministři. Hrad se zaklíná hlavně čínskými investicemi, které má taková mise přilákat.

"Ještě v roce 2014 byly čínské investice nulové. Díky ekonomické diplomacii pana prezidenta se podařil restart. Na ten je nyní potřeba navázat a obchodní výměnu intenzifikovat, klíčové jsou investice," uvedl pro TN.cz mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Podle agentury CzechTrade byly investice skutečně do roku 2014 prakticky nulové. Od roku 2015 do roku 2017 investovala Čína v Česku zhruba 23 miliard korun, uvedla agentura na portálu BusinessInfo.cz.

Ve srovnání s jinými významnými partnery je to ovšem, zvlášť pokud vezmeme v úvahu velikost čínské ekonomiky, nízká částka. Podobnou částku investovala v Česku Jižní Korea. Německo ve stejném období investovalo v Česku téměř 200 miliard, Lucembursko pak necelých 100 miliard.

Nad česko-čínskými obchodními vztahy se pozastavuje i premiér Andrej Babiš. To, že se intenzivní vztahy s Čínou, státní návštěvy a jednání, neprojevují v byznysu, kritizoval na summitu 16+1 v Chorvatsku.

Uvedl také, že je potřeba zvrátit negativní obchodní bilanci. Jak Babiš podotkl, od poslední schůzky skupiny zemí střední, jihovýchodní a východní Evropy a Číny před rokem, se ještě nepoměr vývozu a dovozu prohloubil.

"Naše vztahy s Čínou jsou velice intenzivní, pan prezident Zeman se připravuje na cestu do Číny. Těch návštěv i jednání je strašně moc, ale zatím se to ještě neprojevilo na byznysu," řekl po jednání s čínských premiérem Li Kche-Čchiangem novinářům Babiš.

Čísla jsou neúprosná – v roce 2013 byl podle CzechTrade deficit téměř 266 miliard, v dalším roce 316 miliard, v roce 2015 419 miliard, v roce 2016 téměř 385 miliard a v dalších dvou letech dál deficit stoupal. Podle přehledu, který na svém webu zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu, se deficit v minulém roce posunul o více než 100 miliard na v přepočtu 512 miliard korun!