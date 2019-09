Prezident zůstal bez dárku od občana. Nikdo ho nechtěl převzít

Redakci TN.cz oslovil jeden z příznivců prezidenta Miloše Zemana s tím, že by mu hrozně rád osobně předal drobný dárek k 75. narozeninám. Jeho pokus o předání dárku jsme zdokumentovali a protože to neměl na Hradě domluvené, zároveń jsme se mu pokusili pomoci. Jak to dopadlo, můžete vidět ve videu pod titulkem článku.