Náboženská slavnost v Izraeli skončila tragédií! Nejméně 38 mrtvých a desítky zraněných

Podle prvotních informací se na festivalu pozdě v noci měla zřítit tribuna nebo střecha. To však vyvrátila izraelská záchranná služba, které uvedla, že všechna zranění vznikla v davu díky umačkání či pošlapání.

Izraelský deník Haaretz s odkazem na policejní zdroje uvedl, že kritickým momentem bylo uklouznutí několika lidi v davu na přeplněném schodišti, což způsobilo pád dalších desítek lidí a následnou paniku.

"Právě jsem se posadil k jídlu, když jsem uslyšel křik; Spěchali jsme na pomoc a pak jsme uviděli těla. Na začátku to bylo asi 10. Teď je jich mnohem víc," řekl deníku Haaretz svědek Avi, který pomáhal se zraněnými.

Podle agentury RT se letos na každoročních slavnostech u hrobu rabína Šimona Bar Yochaie na hoře Meron shromáždily desetitisíce hassidských Židů. V Izraeli šlo o největší akci od začátku pandemie covid-19. Přestože zdravotnické úřady varovaly před konáním tak velkého shromáždění, odhadli organizátoři ve čtvrtek večer účast asi na 100 000 lidí a očekávali, že do pátečního rána dorazí dalších 100 000. Na akci mělo dohlížet na 5000 tisíc policistů.

Haatzer s odkazem na policejní zdroje uvedl, že před událostí bylo místo zkontrolováno kvůli strukturálním problémům. Zdroje dodaly, že lidé, kteří uklouzli na schodech se vymkli kontrole a že šlo o nepředvídatelnou událost.

Přesný počet zraněných zatím zůstává nejasný a jejich počty se různí. Izraelské obranné síly uvedly, že na místo vyslaly jednotku a několik letadel. S evakuací raněných pomáhají vrtulníky. Díky extrémní návštěvnosti byla situace na místě nepřehledná a do jisté míry vládl chaos, který lékařům stěžoval poskytování pomoci. Izraelská národní zdravotnická záchranná služba na Twitteru uvedla, že ošetřuje 103 lidí, z toho 38 v kritickém stavu.

"Stalo se to ve zlomku vteřiny; Lidé prostě spadli, šlapali po sobě navzájem. Byla to katastrofa," uvedl jeden ze svědků tragédie. Deník Haaretz uvedl, že v místě náboženské akce spadla po této tragické události mobilní síť, když přítomní hledali v nastalém zmatku své příbuzné.

Policie evakuovala desetitisíce lidí z hory Meron přes parkoviště a několik stanic poté, co uzavřela hlavní vchod do areálu, aby omezila pohyb proudících davů lidí. V reakci na katastrofu začala izraelská vlaková doprava provozovat vlaky ze severního nádraží Carmiel do Tel Avivu, aby pomohla s přepravou desítek tisíc lidí, neboť akce která měla trvat až do pátečního poledne byla předčasně ukončena.

Premiér Benjamin Netanjahu požádal záchranné složky, aby posílily svou přítomnost na místě činu, a na Twitteru napsal, že "se modlím za uzdravení zraněných". Soustrast vyjádřil také prezident Reuven Rivlin a vůdce Ješ Atid Yair Lapid, který na Twitteru napsal, že pozorně sleduje vývoj v této "smutné a těžké noci".