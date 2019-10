Při požáru chaty zemřel starší muž a pes! Žena stihla utéct a odjet s autem

Starší muž zemřel v sobotu ráno při požáru chaty v Černošicích u Prahy. Žena stihla před plameny utéct a zavolat hasiče. Záchranáři ji se zraněním odvezli do nemocnice. V chatě uhořel také pes.

Na tísňovou linku zavolala v sobotu rána žena s tím, že chatu v Černošicích, ve které ještě před chvílí byla, zachvátil požár. Když hasiči dorazili na místo, hořel už domek celý.

Uvnitř zůstal starší muž, který podle sousedů v chatě bydlel, a také jeho pes. Ani jeden požár nepřežil. Žena, která stačila utéct, utrpěla zranění, se kterým musela do nemocnice.

Žena byla podle informací TV Nova nejspíš v šoku. Nasvědčovalo by tomu i to, že poté, co vyběhla z chaty, odjela se svým autem dál od chatky, aby ho požár nepoškodil.