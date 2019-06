Přibývá nepojištěných zemřelých! Pohřebáci hrozí zdražováním

Podle šéfa asociace pohřebních služeb souvisí vyšší počet nepojištěných zemřelých i s rostoucím počtem cizinců, kteří v Česku hledají práci. “Nejvíce se to vyskytuje tam, kde je hodně průmyslu a nedostatek lidí,“ přiblížil předseda Sdružení pohřebnictví ČR Ladislav Kopal.



Jsou to místa, kam agentury ve velkém chrlí zahraniční dělníky. “Pokud se rozhodne, že bude pitva, tak my musíme toho člověka dopravit na spádovou patologii. A po pitvě ho musíme jet zase vyzvednout,“ vysvětlil Kopal.



Třeba z Mladé Boleslavi musí pohřební služba zemřelé vozit až do šedesát kilometrů vzdálené Prahy. Cestu přitom absolvují celkem dvakrát. Najedou tak celkem 240 km, které jim v případě, že zemřelý je nepojištěný, nikdo neproplatí.



A v Jeseníkách to mají do nemocnice ještě dál. “Je to asi 428 kilometrů, protože se jede dvakrát. Když je zemřelý nepojištěný, tak to není opravdu legrace. Nevíme, co s tím,“ řekl koordinátor pohřebních činností z Vrbna pod Pradědem Petr Čůj.



V Boleslavi jsou už v půli roku na desetinásobku loňských čísel. “To jde raketově nahoru. A je to problém, který se musí řešit. Máme klidně 150 až 200 případů ročně,“ pronesl Kopal.



A nejde jen o projetou naftu, ale o mzdu posádce s příplatky nebo následnou dezinfekci auta. Pokud se problém nevyřeší, hrozí, že pohřební služby zvýší ceny.



“My zvedneme cenu, ale přece ty lidi nebudou doplácet na cizince. To mně přijde úplně nefér k těm pozůstalým,“ sdělila majitelka pohřební služby v Mladé Boleslavi Renata Březinová Benešová.



O problému už jednají na ministerstvu, pod které pohřebnictví spadá. “My jsme přislíbili, že to budeme řešit a pomůžeme,“ oznámil mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.



Skončit to může i tím, že pohřební služby nepojištěné mrtvé převezou jen do chladicích boxů. To by ale byla patová situace.