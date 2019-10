"Promiň mami, umírám," napsala Vietnamka. Mohla být v kamionu smrti

"Maminko, je mi to moc líto. Moje cesta do zahraničí nebyla úspěšná. Mami, tak moc tě miluji. Umírám, protože nemohu dýchat. Je mi to moc líto, mámo," napsala své matce, která se obává, že její dcera už nežije. Mladá žena zprávu odeslala ve chvíli, kde byl kamion na cestě z Belgie do Velké Británie. Policie těla našla až o tři hodiny později.

Policie zatím nepotvrdila, jestli je Pham mezi oběťmi. Vietnamská ambasáda v Londýně ale potvrdila, že je v kontaktu s rodinou mladé ženy. "Kontaktovali jsme policii v Essexu a čekáme na jejich odpověď," řekl mluvčí ambasády.

Pham podle rodiny plánovala cestovat do Velké Británie. Její bratr potvrdil BBC, že zaplatili 30 tisíc liber pašerákům, aby ji do země dostali. Poslední země, o které její rodina ví, že se v ní Pram nacházela, byla Belgie. Právě z Belgie měl kamion Anglie přijet.

Brother of a Vietnamese woman tells the BBC he fears she is among the Essex lorry dead. Pham Tra My, 26, has not been heard from since she sent urgent messages home saying she could not breathe. Last know location was Belgium after a failed attempt to cross to the UK. pic.twitter.com/H4Rk2MxrMg