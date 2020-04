Propadl vám zájezd na dovolenou? Co dělat bod po bodu

Zaplatili jste dovolenou v zahraničí a těšili se na ni. Poté ale přišel koronavirus a uzavření hranic. Lidé se teď bojí o své peníze, které do dovolené vložili. A to nejen po vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který řekl, že by cestování mohlo být omezeno ještě rok. Cestovní kanceláře totiž nabízejí spíše jiné termíny nebo předplacené vouchery s delší dobou využití než vrácení celé částky.



"Zákazníci se nemusejí bát. Cestovní kancelář jim musí nabídnout náhradní zájezd- voucher. Musí ho nabídnout v tzv. ochranné době, která končí 31. 8. 2021. K tomu musí nabídnout zájezd, který je stejné nebo vyšší jakosti. Např. když máte zakoupený 4 hvězdičkový hotel, musí vám nabídnout stejný hotel, a to i za cenu toho, že je pravděpodobné, že ty ceny budou navyšovány jak leteckými společnostmi, tak hotely,“ vysvětluje Barbora Masařová.



Ne všichni ale vyjíždějí do zahraničí s cestovní kanceláří. Ubytování v hotelu si mnozí rezervují přes on-line systémy. V těchto případech, kdy hotely nemohou přijímat hosty, nabízejí většinou bezplatný posun termínů, případně vracejí peníze zpět na účet. A co dělat při splátkách dovolené? Platit nebo přestat platit? Nejen na to vám odpoví advokátka Barbora Masařová pod titulkem článku.