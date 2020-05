Matka miminka z Mělnicka z toho nemusí být venku, tvrdí advokáti

Policie v neděli propustili matku malého Tadeáše poté, co vyloučili cizí zavinění. Žena o tom také informovala na svém profilu na sociálních sítích. Jenže vše není na první pohled tak jasné, jak by se mohlo zdát. Redakce TN.cz oslovila dvojici advokátů ohledně objasnění zákonů a postupu policie.

"Dnešní výsledky soudní pitvy zemřelého dítěte vyloučily cizí zavinění. Všechny podezřelé osoby, které byly v souvislosti s případem zadrženy a vyslýchány, byly dnes propuštěny," uvedla v neděli pro TV Nova policejní mluvčí Lucie Nováková.



Jednou z propuštěných byla matka malého Tadeáše. "Pro všechny informované: Policie dnes prokázala, že se nejednalo o mé zavinění a propustili mě. Takže nechte můj profil na pokoji, bude dřív nebo později smazán,“ napsala v neděli na facebook. Celé vyjádření si můžete přečíst v tomto článku na TN.cz.



Redakce TN.cz oslovila dvojici advokátů ohledně výkladu zákona a obvyklého postupu v podobných případech. "Že osoby byly po výslechu propuštěny na svobodu, neznamená, že nebyly nebo že nebudou obviněny. Znamená to jenom to, že nebyly zřejmě obviněny hned a nebyla na ně uvalena vazba. Pokud budou obviněny, tak vše nasvědčuje tomu, že budou vyšetřovány na svobodě," řekl advokát Jan Černý.



Vyloučení cizího zavinění podle Černého znamená, že smrt Tadeáše nikdo přímo nezpůsobil. "Je tím myšleno, že tam nejsou žádné známky násilí, to znamená škrcení, řezné rány a podobně," vysvětlil.



Podobného názoru je i advokátka Lucie Kolářová. Nicméně poznamenala, že vyloučení "cizího zavinění" může znamenat pouze vyloučení nějaké třetí osoby, tedy ne matky. "Nebylo to tam přesně uvedeno, ale může to být myšleno tak, že tam nebyla třetí osoba, která by si dítě vzala a odvedla a něco mu udělala," vyložila advokátka.



Podle ní policie nakonec zřejmě někoho obviní. "Nemyslím si, že by policie vyloučila nějaký jiný nedbalostní trestný čin," prohlásila.



Policie našla tělíčko ztraceného kojence v řece na Mělnicku. Podívejte se na reportáž televize Nova: