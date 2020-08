Protesty v Bělorusku se stupňují, lidé chtějí svobodu projevu

Bělorusko v neděli zažilo největší protesty od vyhlášení výsledků prezidentských voleb před 14 dny. Do centra Minsku dorazilo podle odhadů okolo dvou set tisíc lidí. Demonstrace ale probíhaly i v dalších městech po celé zemi. Moskva přesto věří, že se situace v zemi uklidňuje a krizi by podle Kremlu mohla vyřešit ústavní reforma.

Už 14 dní trvá vlna protestů, které Lukašenko za 26 let své vlády nezažil. A ani v neděli tomu nebylo jinak. V ulicích měst protestovaly masy lidí. V odpoledních hodinách pak odstartovaly mohutné protesty a pochod za Nové Bělorusko. Protestující chtěli po Lukašenkovi jediné: "Odejdi, odejdi!"

Většina z nich byla vybavena transparenty nebo červenobílými vlajkami. Ty symbolizují období v roce 1918, kdy se Bělorusko pokusilo vyhlásit nezávislost. "Demonstruji za férové volby a svobodu projevu. Ekonomické požadavky teď nejsou prioritou. Ale svoboda slova je jakýmsi základem a nezbytnou součástí, kterou lidé potřebují. Stejně jako svobodná média a ne vládou kontrolovanou televizi a noviny. Zkrátka postrádáme svobodu," vysvětlil demonstrující Jan Tamulionok.

Na nedělní protesty se ale poctivě připravoval také vládnoucí režim. Do ulic vyrazili těžkooděnci a dorazil i dlouhý vojenský konvoj. Autobusy svážely do hlavního města Lukašenkovy podporovatele. Prezidentská kandidátka opozice Cichanouská ale tvrdí, že se už současný režim u moci neudrží. "Jsem přesvědčená, že tento moment už nepromarníme, ani když se protestní hnutí trochu utlumí. Lidé už nepřijmou našeho prezidenta. Už pod jeho vládou není možné žít. Budeme bojovat, dokud se to nezmění," nechala se slyšet.

Střety probíhají dál i v diplomatické rovině. "Opozice dělá všechno proto, aby nám sem dosadila nového rádoby prezidenta, ten požádá zahraničí, v tomto případě NATO, že je potřeba ochránit obyvatelstvo. Poté k nám vpadnou vojenské síly a Bělorusko můžeme pohřbít," tvrdí Lukašenko.

Severoatlantická aliance ale odmítla Lukašenkovo nařčení, že by se na hranicích s Běloruskem připravovala koaliční vojska. NATO tvrdí, že prezident využívá záminku vojenské hrozby k odlákání pozornosti od probíhajících protestů.