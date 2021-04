Průzkum: ANO dál padá, Piráti a STAN rostou. Umístil se i Robert Šlachta

Koalice Pirátů a STAN se i v dalším volebním průzkumu umístila na prvním místě. Podle průzkumu, který agentura Kantar vypracovala pro Českou televizi, by získala 30 procent hlasů.

Hnutí ANO by skončilo druhé s 23,5 procenty, na třetím místě je koalice SPOLU stran ODS, TOP 09 a lidovců. Ta by získala 19 % a dotahuje se tak na vládní ANO.

Stále hlouběji se naopak propadá vládní ČSSD. Kdyby se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, tak by strana Jana Hamáčka získala pouhé tři procenta.

Hned za ČSSD se umístila koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníku s 2,5 %. Poprvé bylo do průzkumu zahrnuto také nové politické hnutí bývalého policisty Roberta Šlachty, které nese název Přísaha. Stranu by nyní volila dvě procenta voličů.

Kdyby strany kandidovaly zvlášť, tak by zvítězilo hnutí ANO Andreje Babiše (22,5 %) před Piráty (20 %). Třetí by skončili Starostové (12 %), následovaní SPD (11,5 %), ODS (9 %), TOP 09 (6,5 %) a KSČM (5 %). Do Sněmovny by se nedostali lidovci (4 %) a sociální demokraté (3 %).

Volební průzkum probíhal od 25. března do 1. dubna. Zúčastnilo se ho 978 respondentů.

Prezident Miloš Zeman v minulosti řekl, že sestavením vlády pověří vítěznou stranu a ne koalici. Přál by si také koalici ČSSD a ANO. Poslechněte si proč:

