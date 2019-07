První foto z nemocnice: Kaiser poslal fanouškům dojemný vzkaz!

Herec Oldřich Kaiser prodělal ve čtvrtek infarkt. Divadlo Kalich na svém facebooku informovalo, že je herec na jednotce intenzivní péče. Všichni mu přáli hodně štěstí a doufali, že bude v pořádku.

V pátek jeho přítelkyně Dáša Vokatá zveřejnila na facebooku fotografii, na které je i s Kaiserem v nemocnici. A fanouškům poslali také vzkaz. "Po úspěšném koncertu v IKEMU děkujeme všem, kteří jste Oldovi drželi palce," napsala Vokatá.

Lidé mu okamžitě začali posílat povzbuzující zprávy. "Už se těším na vaše další vystoupení. Mám tuto příhodu taky za sebou," napsal jeden z jeho fanoušků. "Přeji hodně sil. Olda si výhry zaslouží," přidali se další.

Kvůli jeho zdraví muselo divadlo Kalich přesunout některá představení až na září. Lidé se ale nemusejí bát, že by o divadelní hry přišli.

"Představení Ženy za pultem 2 z pondělí 22. července odehrajeme 4. září, představení Ženy za pultem 2 z úterý 23. července odehrajeme 5. září a představení kabaretu Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem ze středy 24. července odehrajeme 7. září. Pro všechny dny platí původní čas začátků v 19:30 hodin," vysvětlilo divákům divadlo.

Všechny zakoupené vstupenky jsou platné. "Komu by změna termínu nevyhovovala, může si vstupenky vyměnit na jakékoli jiné představení Hvězdného léta pod žižkovskou věží, nebo mu bude vráceno vstupné, a to v místě zakoupení vstupenek nejpozději do 8. srpna 2019," dodalo divadlo.

Herec Oldřich Kaiser zazářil v několika filmových rolích, a to například Tři bratři, Po strništi bos a Slunce, seno, erotika. Dále si ho mohou diváci pamatovat z řady scének s Jiřím Lábusem například v Ruské ruletě.