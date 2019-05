První máj oslavili politici i herci. Takto si ho užily hvězdy Ulice

Letos překvapili komunisté, kteří bývalý park kultury a oddechu Julia Fučíka - dnes Výstaviště Praha - vyměnili za náměstí Jiřího z Poděbrad. O to se dělili nejenom s kampaní za ulice bez psích exkrementů a desítkami stánků farmářských trhů, ale i se svými odpůrci.

Tradici neporušil a přišel i bývalý generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, kterému je už šestadevadesát. "Vypadá to tu slušný," poznamenal.

Pódium s kapelou si strana, která prosadila zdanění církevních restitucí postavila jen několik metrů od kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. "My jsme doufám v současné době v souladu s tím, že právo věřících je respektováno," vyjádřil se místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Komorně pojali setkání sociální demokraté, kteří mítink uspořádali na dvoře svého sídla, tedy Lidového domu. "Je to náš majetek a pokud chceme pracovat ekonomicky, tak musíme využívat dobře vlastní majetek," uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Naopak občanští demokraté si už po jednadvacáté jako místo setkání s příznivci vybrali pražský Petřín. "Pro nás je to zase svátek lásky, a proto ho slavíme tady na Petříně," řekl místopředseda ODS Jan Zahradil.

Pražskou Kampu si vybrala Top 09 a starostové, kteří se chopili nářadí a zasadili strom. "Na její počest vysadíme zde do zahrady Jana Wericha jabloň, která ponese jméno Jabloň paní Medy Mládkové," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Pět stran v Praze pořádalo své politické mítinky. Zbylé čtyři, které mají své zástupce v parlamentu, veřejné akce neměly.

První Máj si užily i známé osobnosti. Hvězdy ze seriálu Ulice řekly, jak to mají s líbáním pod rozkvetlou třešní nebo s pokusy o skládání a recitování milostných básní. "Určitě tu tradici dodržuju, to se musí," řekla Linda Rybová.

"Už dávno ne. Nebudu se líbat," vyjádřil se Rudolf Hrušínský. "Když skončíme brzo, tak poběžím za rodinou a tam je zulíbám všechny," řekl Jiří Kniha. "My to nedodržujeme," sdělil Adrian Jastraban. "Ale mávátka máme pořád, kdyby se to zase zvrtlo," dodal se smíchem. "Já jsem to oslavila už před 14 dny, byli jsme preventivně na Petříně, kdybychom zapomněli," svěřila se Tereza Bebarová.

První Máj si připomínali nejen herci a herečky ze seriálu Ulice, ale i další známé tváře. Ty se polibky pod rozkvetlou třešní pochlubily na sociálních sítích. Růžově kvetoucí strom našli třeba zpěvák Palo Habera s manželkou Danielou Peštovou.

Rozhodně neuschne ani královna popu Lucie Bílá. Její přítel Radek Filipi ji nejen políbil, ale také ohnul přes koleno. Jako z romantického filmu vypadal polibek herečky Dany Morávkové s manželem Petrem Maláskem. Kouč soutěže The Voice Česko Slovensko Kali zase vytáhl dceru a manželku do restaurace. Rozkvetlý strom tam byl namalovaný na stěně.