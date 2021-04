První reakce Ruska na Vrbětice. Mluví se o zrušení české ambasády

Rusko podle tamějších médií uvažuje o zrušení českého velvyslanectví v Moskvě. Podle muvčí ministra zahraničí Sergeje Lavrova "Praha dobře ví, co se teď stane". Jedná se o první oficiální reakci na sobotní oznámení premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), že české tajné služby zjistily možné zapojení ruských agentů do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích.

České tajné služby zjistily, že se ruská rozvědka GRU mohla podílet na explozi muničních skladů ve Vrběticích. Hamáček nechal vyhostit 18 ruských diplomatů, zemi musejí opustit do 48 hodin. Moskva v první reakci hrozí odvetou.

"Praha moc dobře ví, co bude za takové finty následovat," řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Informovala o tom agentura Interfax.

Podle jejích zdrojů bude chtít Rusko vyhostit zaměstnance české ambasády. Praha se ji tak svým rozhodnutím prý rozhodla v podstatě zrušit.

"Ani nevím, kolik lidí tam pracuje, české velvyslanectví je malé. Co se týče obvinění, je jasné, že je to nesmysl. Rusko má na práci jiné věci, než vyhazovat do vzduchu nějaké sklady. Česko jsme nikdy za svého nepřítele nepovažovali," uvedl vedoucí výboru Rady federace pro mezinárodní záležitosti Vladimir Džabarov.

O tom, jak bude Rusko postupovat, podle něj rozhodne ministerstvo zahraničí.

Babiš řekl, že o informacích české kontrarozvědky ví od pátečního večera i prezident Miloš Zeman a s postupem souhlasí. Vláda podle Hamáčka informovala i Evropskou unii a partnery z NATO. Premiér po oznámení mluvil také s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem.

Podívejte se na mimořádný brífink premiéra Babiše a vicepremiéra Hamáčka k zapojení ruských tajných služeb do výbuchu ve Vrběticích:

