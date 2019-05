První slova Harryho: Byl to neuvěřitelný zážitek, jsem v nebi!

Princ Harry se stal v pondělí otcem a svou radost neskrýval. "Jsem velmi nadšený, že vám mohu oznámit, že se mě a Meghan narodil brzy ráno chlapeček," oznámil princ Harry pár hodin po porodu, uvedlo CNN.

Dále také dodal, že Meghan i syn jsou oba v pořádku. "Byla to neuvěřitelná zkušenost, kterou jsem si nedokázal ani představit. Kolik žen dělá to, co dělá, je mimo mé chápání, ale jsme oba naprosto nadšení a vděční za veškerou lásku a podporu od vás všech," doplnil Harry.

Královský pár také zvažuje, jak se bude syn jmenovat. "Dítě přišlo na svět opožděně, takže jsme měli trochu času na to, abychom o tom přemýšleli, to je náš další krok," vysvětlil Harry. Uvedl také, že byl z porodu opravdu nadšený a svou ženu obdivuje.

Prince Harry spoke to the press just after the #royalbaby's birth: "Its been the most amazing experience I could ever have possibly imagined." https://t.co/7TQEa5VJxr pic.twitter.com/JxqeSVd45L