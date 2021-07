ŽIVĚ: Skandál, zuří Babiš kvůli neočkovanému lékaři na olympiádě

Prvním nakaženým člověkem v české olympijské výpravě je lékař Vlastimil Voráček. Serveru Seznam Zprávy to potvrdil Český olympijský výbor (ČOV). Lékař navíc není naočkovaný. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl TV Nova, že to považuje za skandální a neuvěřitelné. Kauze se věnujeme také na TN LIVE.

Nad účastí českého olympijského týmu v Tokiu se v posledních dnech stahují koronavirová mračna. Už čtyři lidé byli totiž pozitivně testováni. Jedním z nich byl Vlastimil Voráček, který letěl do Tokia vládním speciálem a měl pozitivní test ihned po příletu do japonské metropole.

Navíc se ukázalo, že Voráček nebyl očkovaný a v letadle s ním seděl i Ondřej Perušič a Pavel Širuček, u kterých se nákaza koronavirem prokázala také. Pro Širučka to znamená konec na olympijských hrách.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) to označil za obrovský skandál. "Hrubě se mi to nelíbí. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Já tady navštěvuji kraje a otevíráme očkovací centra bez registrace, všude přesvědčujeme lidi, aby se naočkovali, a tady lékař naší delegace není naočkovaný," řekl premiér TV Nova.

Podívejte se na celé vyjádření premiéra Babiše:

"Je to hlavně nefér vůči těm sportovcům, kteří bohužel asi nebudou moci nastoupit. Vůbec to nechápu. Samozřejmě to všechno stojí peníze, platí to daňoví poplatníci a hrubě se mi to nelíbí," dodal Babiš.

Na palubě vladního letadla byl i trenér beachvolejbalistek Simon Nausch, který měl taktéž pozitivní test. Český olympijský výbor několik dní identitu prvního nakaženého tajil.

Začalo vyšetřování

"Doufali jsme, že to bude první a poslední nález, i z toho důvodu jsme jméno doktora Voráčka nezveřejnili. Jména sportovců a trenéra jsme zveřejnili po dohodě s nimi,“ uvedl ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi pro Seznam Zprávy.

Olympijský výbor už zahájil vyšetřování. "Zaměří se na to, zda byla dodržena všechna bezpečnostní opatření proti šíření nemoci COVID-19 před, v průběhu a po charterovém letu a jestli někteří jednotlivci při cestě nezanedbali své povinnosti. Výsledek vyšetřování bude zveřejněn do 14 dnů," uvedl Alföldi.

"Žádné další komentáře proto nebude ČOV v tomto případu poskytovat, dokud vyšetřování nebude uzavřeno a nebude zveřejněna zpráva o jeho výsledku," uzavřel.