Kvůli Prymulovi hrozí ztráta důvěry v opatření, říká expert. Jiní nesouhlasí

Ministr zdravotnictví svým středečním nočním jednáním ztratil podle řady odborníků i politiků důvěru občanů. Obávají se, že by lidé mohli začít jednat po vzoru Romana Prymuly a přestat se řídit protiepidemickými nařízeními.

Podle psychologa Jana Laška nebude mít chování Romana Prymuly vliv na to, že by se z Čechů stal národ popíračů roušek nebo vládních nařízení. "Jsme zvyklí už na ledacos, ale myslím si, že lidé nezahodí roušky a nebudou se dobývat do zamčených restaurací,“ reagoval Laška.

"Prymula ztratil autoritu, ale autoritu neztratil Covid. Takže lidé si dál budou hlídat svoje zdraví,“ dodal Jan Laška.

Naopak politolog Stanislav Myšička říká, že ztráta důvěry lidí v ministra jde ruku v ruce se ztrátou důvěry v jím nařízená opatření. "Myslím, že Andrej Babiš není nadšen, on má za své ministry alespoň částečnou zodpovědnost. Může to vést k tomu, že lidé ztratí důvěru v ta opatření, což může vést ke zhoršení koronavirové situace,“ uvedl Myšička.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by dokonce posiloval policejní hlídky z obavy, že by někteří lidé chtěli ministra zdravotnictví napodobovat. Jenže už nyní jsou řady policie vinou nákazy prořídlé, a tak není prý kde brát.

"Po demonstraci na Staroměstském náměstí nám padá spousta příslušníků do karantény, a tak my, i kdybychom chtěli posilovat, tak už prostě nemůžeme,“ informoval Hamáček.