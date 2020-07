Pták promáčkl za letu čumák airbusu. Ten musel nouzově přistát

Airbus A319 společnosti Delta Airlines mířil zrovna z Floridy do New Yorku, když piloti oznámili, že mají problémy s navigačním systémem a musejí nouzově přistát. Informoval o tom portál ABC News.

Na palubě bylo v danou chvíli 43 pasažérů a několik členů posádky. Nouzové přistání nakonec proběhlo v pořádku na letišti J. F. Kennedyho v New Yorku. Po přistání se zjistilo, že došlo k silnému promáčknutí čumáku letadla.

Delta Air Lines Airbus A319 (N342NB) sustained damage to its nosecone when flying through intense hail on descent to New York-La Guardia AP. Flight #DL1076 safely diverted to JFK Airport. https://t.co/xQm0273glU pic.twitter.com/ZdfD0RFUDa