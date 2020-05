Pustit dítě do školy, nebo raději ne: Devět největších obav rodičů

V květnu se pro řadu žáků znovu otevřou školy. Ministr školství Robert Plaga (ANO) ale ponechal na rodičích rozhodnutí, zda své ratolesti do tříd pustí. A řada z nich rezolutně křičí: děti neohrozíme, počkáme až do září.

Pustit děti do školy již nyní – je to předčasné, nebo měly být ve třídách už dávno? Jasnou odpověď nikdo nezná. Školy se otevírají postupně i v dalších zemích, mezi prvními školáky do tříd nahnalo v polovině dubna Dánsko a s počty nakažených to nijak dramaticky nezahýbalo. I to je možná pro českou vládu rozhodující ukazatel.

Jasno nemají politici a epidemiologové, ale zejména rodiče. Školy se již brzy mají otevřít a mnoho z nich stále není rozhodnuto, zda raději nenechat děti doma. Ostré diskuze se objevují i na našem facebooku. Vybrali jsme proto otázky, které zoufalé rodiče nejvíce pálí. Možná vám naše odpovědi pomohou se rozhodnout.

1. Když je to tak bezpečné, proč nejdou všechny třídy?

Základní školy se nejprve otevřou pro deváťáky, z důvodu blížících se přijímacích zkoušek, a v druhé vlně pro žáky prvního stupně. Ostatní se tento školní rok již do lavic nevrátí. Na středních školách je to podobné, s výjimkou maturitních ročníků zůstávají děti doma.

Pokud vláda nepošle do školy všechny děti, znamená to, že je to nebezpečné? Naopak, je to právě kvůli zabezpečení těch ostatních. Aby školy mohly děti rozdělit do menších skupinek maximálně po patnácti, měly pro ně dost tříd i pedagogů, vybraly jen určité ročníky. Ti nejmladší a právě končící ročníky potřebují pedagogické vedení nejvíce, proto dostaly přednost. Ostatní budou muset dál spoléhat na on-line výuku a domácí přípravu.

2. Vláda obětuje zdraví dětí, jde jí jen o nastartování ekonomiky a peníze!

„Vládu zajímá jen ekonomika. Nejde jí o zdraví, jen o prachy,“ rozčiluje se v komentářích pan Antonín. Ekonomické důvody jsou skutečně značným hybatelem, rozhodují se podle nich ale nejen naši politici. I mnoho rodičů již cítí, jak se rodinné úspory rozpouštějí a potřebují se vrátit do práce. Vláda se jim ale snaží vyjít vstříc tím, že oficiálně není obnovená povinná školní docházka. Pokud se rodiče rozhodnou nechat dítě navzdory otevřené škole doma, mohou dál čerpat ošetřovné, které vláda plánuje vyplácet až do konce školního roku.

3. Proč neotevřou i družiny? Bez nich to nám rodičům neuleví.



„Ráda bych poslala kluka do školy, ale pokud nebudou obědy a družina, tak je to na nic. Jsem dva měsíce doma a potřebuji jít do práce na celý den, ne na 4 hodiny,“ rozčiluje se paní Helena a souhlasí s ní řada rodičů. Zda otevřou jídelny nebo družiny, je čistě na rozhodnutí škol. Chápou, že pro rodiče to je důležité, ale bohužel ne všichni mají dostatečné možnosti zajistit kompletní služby. I školy mají často zaměstnance v karanténě nebo doma s dětmi.

4. Roušky si vynucují, ale kdo nám je zajistí?

Roušky budou děti muset nosit minimálně před vstupem do třídy ve společných prostorách, ve třídách je mohou – dle rozhodnutí školy – případně odložit. „Roušky nezajistí a nařizují je? Ať se stará škola, stejně mi dluží za domácí výuku dětí pěkný balík,“ rozčiluje se tatínek Michal.

Vybavit se sice musíte sami, ale investujete do zdraví svých dětí, a za to přeci peníze vynaložené za roušky, rukavice nebo dezinfekci stojí. I školy samotné stojí mimochodem před stejným problémem. Dezinfekce budou potřebovat velké množství, nikdo jim ale neporadil, kde ji vzít a za co nakoupit. Mnohé mají omezený rozpočet, v menších městech je problém dezinfekci vůbec sehnat, když už je, pak mnohdy předražená. Než začnete nadávat, připomeňte si pravidlo, které současnou krizi provází: Jsme v tom společně.

5. Je to teror. Jak mají děti tak přísná pravidla zvládnout?

„Pravidla pro základní školy mi přijdou spíš jako v base, ne ve škole,“ píše šokovaná maminka Kristýna. Podobně to cítí paní Alexandra. „Už vidím, jak děti, než poberou, co všechno musí, a celý den se soustředí jen na tohle, tak jak ještě poberou učení?“

Roušky nosíme již od poloviny března, pro děti to tedy není žádná novinka. Na jiný režim si ve škole sice budou muset zvyknout, děti jsou ale učenlivé a pedagogové dobře ví, jak jim nařízení správně podat a apelovat na jejich dodržování. Do rutiny jistě i ti nejmenší vklouznou za pár dní, více je strhne učení a hlavně konečně možnost být v kolektivu vrstevníků.

6. V kolektivu čeká na dítě jen nákaza!

Může to tak být, a proto bude nutné dodržovat všechna hygienická nařízení, aby se případnému přenosu předešlo. Děti naštěstí nepatří mezi nejrizikovější skupinu, v počtu nakažených tvoří 6,1 %, pravděpodobnost, že se nemoc ve třídě objeví, je tedy velmi malá. Pobyt mezi vrstevníky by proto neměl vyvolávat jen obavy. „Mému synovi je 10 let a školu potřebuje. Nejen výklad od paní učitelky, ale i svůj kolektiv. K čemu ta izolace bude, když zůstanou do září doma zavřený? Co z těch dětí bude,“ domnívá se i maminka Kristýna. Děti se do školy těší hlavně kvůli kamarádům, se kterými by rády prožily alespoň těch posledních pár týdnů, které do konce školního roku zbývají. Socializace je v jejich věku mimořádně důležitá a doma jim ji, na rozdíl od výuky, nahradit nedokážete.

7. Kdo ví, co bude v září. Co když přijde druhá vlna?

Rodiče se upínají k září, jako kdyby tou dobou měl být svět už zcela bez epidemie. To ale nikdo neví, může samozřejmě zmizet, situace může být ale i mnohem horší, pokud virus zmutuje, nebo pokud s podzimním ochlazením dorazí druhá vlna. „Vždyť od září vyhrožují druhou vlnou. To už děti nepůjdou do školy nikdy? A my normálně do práce? Blbost. Děti do školy pošlu,“ vyjádřila se paní Ivana. Jednou se děti do školy tak jako tak vrátit musí, tak proč ne právě nyní?

8. Školky jsou větší risk než školy!



„Horší je školka. Děti nemusí mít roušky, ale skutečně žádné rozestupy v praxi nelze uhlídat. Děti ve školce si nehrají samy, chtějí si hrát s dětmi, tvoří hloučky... Malé děti ve školce ani nejsou schopné tohle pochopit, chtějí si tam hrát, nepochopí takové opatření,“ shrnula obavy mnoha rodičů maminka Dagmar. Školky, kde bývá až třicet dětí, skutečně mohou představovat větší riziko, vzhledem k věku předškoláčků jsou doporučení ministerstva i mnohem mírnější, aby je děti zvládaly splnit. Rodiče by měli zhodnotit imunitu i povahu vlastních dětí, ale i finanční možnosti rodiny, pokud by některý z rodičů musel s dětmi zůstat dál doma. Jestliže školky oficiálně otevřou, ztrácí totiž nárok na ošetřovné.

9. Dítě je věčně nemocné, bojím se o něj!

„Já své dítě do školy nedám. Dcerka chodí do první třídy a trpí na silné angíny, které snáší hodně špatně. A navíc mám doma dva silné astmatiky,“ napsala maminka Jeissinka. Takový argument rozhodně dává smysl. Je-li vaše dítě oslabené, nemusí mu pobyt v kolektivu po několikatýdenní izolaci udělat dobře. Dítě nepouštějte do školy zejména, pokud aktuálně příznaky nějaké choroby vykazuje, to je nebezpečné a nezodpovědné pro něj i pro ostatní.

Zaznívají ale i opačné názory. „Mám dvě děti, ale když je zavřu doma, tak přijdou úplně o imunitu. Ví, co si můžou dovolit, musíme se s tím naučit žít,“ zaznívá argument paní Miroslavy, kterým by se mohli řídit i rodiče dalších zdravých dětí. Právě kolektiv jim pomáhá přirozenou obranyschopnost budovat. V kontaktu jsou přece s jinými dětmi i mimo školu - se sourozenci, dětmi na hřišti nebo ze sousedství. Proč by měla třída představovat větší riziko?





