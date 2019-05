Radikální čin! Před Bílým domem ve Washingtonu se zapálil muž

Muž se v parku před Bílým domem zapálil zhruba 20 minut po poledni místního času, tedy po 18. hodině středoevropského. Incident potvrdila na twitteru Tajná služba, což je úřad, který má na starosti ochranu amerického prezidenta.

"Zhruba v 12:20 se muž zapálil v parku Ellipse nedaleko křižovatky 15. ulice a Constitution Avenue. Příslušníci Tajné služby byli na místě a pomáhali správě parku a policii s první pomocí," uvedla Tajná služba na twitteru.

Mluvčí washingtonských hasičů potvrdil televizi CNBC, že jednoho pacienta s popáleninami odvezla sanitka do nemocnice. "Teď na místě pomáháme bezpečnostním složkám," dodal mluvčí.

"Viděli jsme toho muže. Začal utíkat a pak byl celý v plamenech. Šel a začaly se k němu sjíždět policisté, pak zkolaboval. Všichni byli v šoku," popsala scénu televizi sedmnáctiletá Alina Berzinsová.

Na sociálních sítích se objevila i dvě videa, která scénu zachycují. Muž, jehož tělo je celé v plamenech, stojí na kraji parku, pak k němu přiběhne kolemjdoucí a začne jej hasicím přístrojem hasit. V tu chvíli se na místo sjedou i dvě policejní auta.

Jak vážná zranění muž utrpěl, nebylo bezprostředně po incidentu jasné. Stejně tak ani to, co jej k činu motivovalo.

BREAKING Secret Service say the man set himself on fire on the White House lawn https://t.co/9mC6Ttl5ER pic.twitter.com/7i5k54H7fC