Radní se zabil přímo v budově úřadu. Jeho odbor vyšetřují pro zpronevěru

Na Městském úřadě v Mělníku se stala tragédie. Přímo v budově radnice spáchal vedoucí jednoho z odborů sebevraždu. A to jen krátce potom, co policie začala vyšetřovat údajnou zpronevěru peněz právě na jeho oddělení. Ztratit se měly desítky tisíc korun. Kdo je podezřelý a jestli jeho sebevražda s vyšetřováním nějak souvisí, nechce policie komentovat.

Černý prapor na budově, parte a růže uvnitř. Městský úřad v Mělníku se zahalil do smutku. "Pořád nám to nedochází, že tady David není. Byl to výborný kolega," vzpomínají na zesnulého spolupracovníci.

Devětačtyřicetiletý otec tří dětí si vzal život přímo na radnici. A to jen krátce poté, co právníci města poslali na jím vedený odbor vnitřních věcí policii. Podle policie bylo zjištěno neoprávněné užití finančních prostředků z pokladny městského úřadu v řádu několika desítek tisíc korun.

"My se tímto oznámením zabýváme a prověřujeme všechny okolnosti," informuje policejní mluvčí. Policie je teprve na začátku vyšetřování a nikoho dosud z žádného trestného činu neobvinila. Kdo tedy za ztrátou peněz může být, není zatím jasné.

Město už ale propustilo úřednici, která byla zodpovědná za pokladnu. V kuloárech se spekuluje, že vedoucí odboru možná psychicky neunesl, že právě na oddělení, které vedl, padlo podezření z jakékoliv nepravosti.

"Předpokládám, že to spolu souvisí… Možná to byl jeden ze střípků, ale nebylo to to hlavní," spekulují radní. "Možnou spojitost v tuto chvíli nemůžeme komentovat," uzavřela policie.

Odbor vnitřních věcí zajišťuje chod městského úřadu, eviduje jeho movitý majetek nebo organizuje průběh veškerých voleb na území města. Na starosti má ale i akce pořádané městem, v případě Mělníka zejména populární vinobraní.