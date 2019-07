Radost ochránců přírody! Vzácná želvička spadla přímo z nebe

Na tuhle červnovou cestu na kole Pálavou cyklisté zřejmě jen tak nezapomenou. Když totiž vyplašili z cyklostezky racka, na zem spadl nezvyklý předmět. Jak později zjistili, jednalo se o malou želvičku. Okamžitě se proto obrátili na záchranou stanici Ptačí centrum Brno, kde měli ze zprávy obrovskou radost.

"Želvičku jsme přijali a hned jsme začali zjišťovat, co by to mohlo být za druh. Želvička měla výrazně dlouhý ocásek a po konzultaci s herpetologem jsme se dopátrali toho, že se jedná o mládě želvy bahenní," popsal vedoucí brněnské stanice Zdeněk Machař. Podle něj je pod Pálavou spousta slepých ramen, kde se původně vyhubená želva bahenní opět vyskytuje a je evidentní, že i rozmnožuje.

Želva bahenní přitom podle ochránců z Česka před mnoha lety úplně vymizela. Důvodem bylo zřejmě vysušování mokřadů a sběr samotných zvířat. Několikrát se proto odborníci pokusili želvy znovu vysadit z populací v Maďarsku a Rumunsku.

"Zda se tyto vysazené želvy u nás uchytily, nebylo vzhledem ke skrytému způsobu jejich života jisté. Tento nález nasvědčuje tomu, že ano. Zda rodiče želvy byli z uměle vysazených populací, nebo se jednalo o jedince ve skrytu žijících původních populací, se můžeme pouze dohadovat," vysvětluje Zdeňka Nezmeškalová z Českého svazu ochránců přírody.