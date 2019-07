Revoluce v jídle: Vědci vypěstovali první maso v laboratoři

Takzvaná živočišná výroba představuje pro planetu obrovskou zátěž. Jsou k ní potřeba dvě třetiny celkové zemědělské plochy a má na svědomí víc škodlivých emisí než auta. Odborníci proto odhadují, že do dvaceti let se na našich talířích objeví laboratorně vypěstované maso, které spotřebu toho pravého nahradí ze čtyřiceti procent.

Na kuřecím si denně pochutnávají miliony lidí po celém světě. V laboratoři Mempihs Meats v Kalifornii však vypěstovali maso při jehož výrobě nezemřelo jediné kuře.

"Z vysoce kvalitní svaloviny zvířat odebereme kmenové buňky, kterým poskytneme živiny, aby mohly růst. Jakmile vyroste svalovina, vaříme ji jako obyčejné maso," řekl Uma Valeti, ředitel společnosti.

Maso z laboratoře by podle odhadů amerických vědců mělo za dvacet let tvořit 40 procent spotřeby masa. Zatím ale kalifornské firmy, kterým už se podařilo vypěstovat umělé kuřecí, hovězí a kachní maso k nerozeznání od pravého, čekají na zelenou od úřadů na kontrolu potravin.

"Lidé chtějí jíst maso. Ale nechtějí, aby zvířata trpěla na jatkách. My nabízíme maso, které nepochází ze zvířat a víme, že existuje velká skupina lidí touží po lahodném mase bez krvavé minulosti," vysvětlil americký vědec Brian Spears.

Živočišná výroba stojí za emisemi skleníkových plynů, ale i kácením deštných lesů a doprovází ji kontroverzní užívání antibiotik. Odborníci navíc upozorňují, že problém se týká i rybolovu. Nově se proto vědci začali zaměřovat i na rybí maso - jedna americká firma už si umí poradit s masem kapra, lososa a mořského vlka. Teď pracuje na umělém tuňákovi, který je kvůli nadměrnému lovu ohroženým druhem.

"Oceán je velmi křehký ekosystém, který jsme přivedli na pokraj kolapsu. Snažíme se změnit konzumaci ryb a mořských plodů - pěstovat je na souši ekologickým způsobem, který bude lepší pro všechny - oceán, planetu i nás," uvedl Michael Selden, výkonný ředitel Finless Food.

Kalifornští výrobci slibují, že by by umělé maso mělo být na trhu do dvou let. Daří se totiž zlevňovat výrobu. Zatímco ještě před rokem se cena za jeden plátek kuřecích prsou pohybovala v desítkách tisíc korun, dnes jsou to už necelé tři tisíce korun.