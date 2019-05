Revoluce v léčbě zlomenin! Vědci z Brna mají unikátní lepidlo

Vědci nanesou unikátní lepidlo a pak už jen stačí spojit obě části kosti k sobě. Toto je budoucnost léčby zlomenin. Pacient může za několik dnů odejít z nemocnice po vlastních nohou. "Dojde k tomu, že lepidlo se vstřebá a zůstane tam jen nová kost," uvedl chirurg Milan Krtička.

Vědci z Brna vyvíjeli kostní lepidlo dlouhých deset let. Teď ho poprvé otestovali na prasečích kostech a potvrdilo se, že je dokáže spolehlivě opravit. Pro pacienty by to znamenalo rychlejší léčbu a méně šroubů v těle.

S takovým aparátem může pacient chodit až za dva měsíce po operaci. Lepená kost snese zátěž už za tři dny. Spoj je tak pevný, že na jeden centimetr kosti odolá tlaku čtyřiceti kilogramů. Hlavní přínos vidí chirurgové v léčbě těch nejkomplikovanějších fraktur - třeba jako byla ta pana Cacha.

"Spadnul jsem při lezení a nešťastnou náhodou se mi rozdrtila pata," popsal horolezec Josef Cach, který má dodnes v patě titanové šrouby. Ještě horší jsou fraktury po dopravních nehodách.

Pacienti teď ale mají naději, že s novým lepidlem se podaří i rozdrcené kosti vrátit do původního stavu. "Využití vidíme u tříštivých zlomenin, kde je důležité složit úlomky jako puzzle dohromady," doplnil Krtička.

Výzkum kostního lepidla teď postoupí do další fáze, kdy se bude testovat na živých zvířatech. Pokud se osvědčí, během několika let ho dostanou první pacienti.