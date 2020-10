Rodiče jsou zoufalí kvůli zavřeným školám. Děti chtějí vídat kamarády

Rodiče jsou z distanční výuky nešťastní. "Učit dva najednou doma dopoledne a do toho ještě home office osm hodin, to nejde," svěřili se TV Nova někteří z nich. "Je to náročné, chodím do práce, nemám čas sedět vedle něho a věnovat se mu," přidali se další z rodičů. Řada z nich jen doufá, že situace "nějak přežijí" a děti se zase vrátí do škol.

Ředitelé škol se shodují, že výuka na dálku bude velice náročná, a to zejména pro rodiče dětí na prvním stupni. Ty se ještě neumí učit sami a potřebují dohled rodičů.

"Když dítě ještě neumí ani písmenka, tak pro něj distanční výuka bude opravdu hodně náročná. Rodiče, ať chceme nebo nechceme, budou muset u toho prvňáčka sedět," tvrdí ředitelka pražské ZŠ a MŠ Kořenského Libuše Daňhelová.

"Máme ohlasy od rodičů, kteří jsou z toho nešťastní. Většina z nich z toho nemá radost. Bude s tím mít velký problém, jak časový, tak i technologický," vyjádřil se Jan Horkel, ředitel pražské ŽŠ Pod Žvahovem.

"Ve vzdělávání není jen to, že se děti jen něco naučí, ale je tady obrovský sociálně vztahový kontext," doplnila zástupkyně pro první stupeň Kateřina Růtová.

"Pevně věřím, že se nám nejenom do 2. 11. povede vrátit žáky prvního stupně do škol, ale že ve velmi krátké době potom se podaří tu situaci uklidnit natolik, abychom mohli vrátit závěrečné ročníky, první ročníky vysokých škol a koneckonců i druhé stupně, protože vzdělávání musí zůstat prioritou," prohlásil ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Kdo ale z distanční výuky opravdu nemá radost, jsou právě ti nejmenší… "Já se docela těším, ale nechci si kazit oči monitorem," svěřila se TV Nova jedna z žaček. Dalším se dle jejich slov bude stýskat po kamarádech, byli by raději, aby je učila učitelka ve škole, nebo se bojí, že jim rodiče s učením nedokážou pomoct.

Fungovat nemohou ani školy v přírodě. Děti, které tam odjely, se musí co nejrychleji vrátit. Většina škol přitom měla končit v pátek.

"Škola v přírodě, co končí z hodiny na hodinu, co se ruší z hodiny na hodinu, vyvolala chaos. Děti nevědí, co budou dělat, rodiče neví, co budou dělat, protože si mysleli, že budou na škole v přírodě," popsala jedna z vychovatelek.

Vláda také rozhodla, že rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi mladšími 10 let, budou mít nárok na ošetřovné. To zůstane na 60 % výdělku s minimem 400 korun na den.