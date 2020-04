Rodiče zavření doma s dětmi si přilepší. Ošetřovné vzroste na 80 %

Školy zůstanou pro většinu žáků a studentů zřejmě až do konce školního roku zavřené. Vláda se proto rozhodla přilepšit rodičům, kteří museli zůstat s dětmi doma. Výše ošetřovného vzroste, nově na něj dosáhnou i dohodáři.

Pro návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu zvedla ruku většina Senátu PČR. Novelu schválil ve středu 64 hlasy ze 68 přítomných členů, proti nebyl nikdo. Ke konečnému schválení změn chybí už jen podpis prezidenta republiky.

Dobrou zprávou je, že ošetřovné se zvýší zpětně od 1. dubna, platit by mělo až do 30. června. Nárok bude zachován i u rodin, které nebudou moci dát své dítě do školy, i když v ní bude částečně obnovená výuka.

Spočítejte si na kalkulačce webu peníze.cz, o kolik budete brát více po zvýšení ošetřovného na 80 %:

Na ošetřovné budou mít nově po dobu mimořádných opatření při epidemii nárok i takzvaní „dohodáři“, kteří se doma starají o své děti. Lidé pracující na dohody o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) budou moci požádat o finanční kompenzaci zpětně od vyhlášení nouzového stavu, tedy před 11. 3. 2020.

Do konce března bude náhrada činit 60 % předchozích pojištěných příjmů a za období duben až červen budou mít rovněž nárok na navýšené ošetřovné ve výši 80 %. Takzvaní dohodáři tedy dosáhnou na stejnou výši ošetřovného jako zaměstnanci. Podmínkou bude účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, dohoda musí být rovněž aktivní, tzn. Neukončená po celou dobu, kdy chce rodič ošetřovné čerpat.

Navýšení dávky zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení. Vyplácet je chce okamžitě po schválení zákona. Proto může být výplata ošetřovného za duben, o kterou si požádají rodiče předložením měsíčního výkazu počátkem května, provedena automaticky již ve zvýšené částce.

