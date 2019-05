Za neočkované dítě bude v Německu tučná pokuta! ANKETA

Němečtí rodiče, kteří nenechají naočkovat své dítě proti spalničkám, mohou dostat pokutu až do výše 2,5 tisíce euro, tedy zhruba 65 tisíc korun. Navrhuje to připravovaný zákon ministerstva zdravotnictví.

"Chci vymýtit spalničky," řekl v neděli německý ministr zdravotnictví Jens Spahn německému deníku Bild. "Každé dítě, které navštěvuje mateřskou nebo základní školu, by mělo být očkované," dodal s tím, že by rodiče byli povinni prokázat, že dítě bylo naočkované. Pokud by to neudělali, čelili by vysoké pokutě a hrozilo by, že by dítě bylo vyloučeno ze školky nebo školy.

Návrhem reaguje ministr zdravotnictví na skutečnost, že v Německu byl mezi březnem loňského roku a letošním únorem jeden z nejvyšších počtů výskytu spalniček v Evropě. Německo v počtu nakažených předběhla už jen Itálie.



Studie Dětského fondu OSN UNICEF zveřejněná minulý týden uvádí, že spalničky zabily v roce 2017 na celém světě 110 tisíc lidí. Což je o 22 % více než v roce 2016.