Rodina se naposledy rozloučí s Karlem Gottem! Mši mohou sledovat i jeho fanoušci

Fanoušci se mohli se zpěvákem rozloučit už v pátek v Paláci Žofín, kde byla od 8 do 22 hodin vystavena jeho rakev. Pokládali květiny, psali vzkazy do kondolenční knihy nebo poslouchali Gottovy hity, které zněly z reproduktorů. Do Žofína dorazilo skoro padesát tisíc lidí.