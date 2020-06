Rodinná dovolená v Lázních Poděbrady s 15% slevou

Lidé si často myslí, že lázně jsou jen pro nemocné. Tak to vás vyvedeme z omylu! Poděbrady jsou skvostné město pro všechny. Klidné a přitom kypící kulturou i krásnou přírodou. Rodinná dovolená v těchto největších lázních středních Čech bude opravdu kouzelná. Přesně podle vašeho gusta - protože Poděbrady nabízejí tolik možností, že si tu své najde milovník relaxu a gastronomie, zvídavý výletník, zamilovaný pár, rodinka s malými dětmi nebo třeba aktivní sportovec, který si chce zlepšit formu. Pro něj tu máme například cvičební pobyt s Hankou Kynychovou.



Někdo ale nehledá tolik akce a raději se nechá hýčkat spoustou zeleně, kterou skýtá lázeňský park s proslulými květinovými hodinami. Romantické prostředí láká k procházkám, které můžete proložit návštěvou mnoha restaurací, kaváren a cukráren.Poděbrady se na dovolené mohou stát také vaší základnou pro výlety do okolí. K dispozici je půjčovna kol, na Labi kotví výletní loď Král Jiří, svézt se můžete vyhlídkovým vláčkem a až vám budou Poděbrady malé, můžete se vypravit do ZOO Chleby, na zámek Loučeň či navštívit Nymburk nebo Kutnou Horu, to vše je v okruhu třiceti kilometrů. Když bude slunce obzvlášť pražit, poděbradské jezero vás spolehlivě ochladí. Kultura v lázních žije! Program letošního léta je pestrý - vystoupení Zdeňka Izera, stand-up comedy Na Stojáka, romantické písně Jakuba Smolíka, koncert osvědčeného tria Prokop & Andršt & Hrubý a další pořady.A kdo touží po lázeňských procedurách, na toho jsme dobře připraveni. Masáže, koupele, zábaly, cvičení v bazénu, infra sauna, parní sauna, hydrojet, solná jeskyně, elektroléčba, rehabilitace, magnetoterapie a další. Stěžejní procedurou je určitě koupel v Poděbradce. Blahodárně působí na činnost srdce a ledvin, pomáhá při léčbě vysokého tlaku a poruchách prokrvování končetin.Jestli vám lékaři předepsali i trochu přísnější jídelníček, nebojte, jsme zařízeni na všechny druhy diet a vše vám přizpůsobíme na míru.Protože rodinné rozpočty jsou letos dost často napjaté, rozhodli jsme se nabídnout čtenářům tn.cz 15% slevu na letní pobyty , které se uskuteční do 31. 8. 2020. Při objednávce pobytu uveďte slevový kód “TVNOVA” a sleva je vaše.