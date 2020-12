Rozhodně nezávodil, brání hrdinu z Klášterce kamarád. U nehody měl být také

V sobotu 5. prosince měl v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku mladý muž - podle policie zřejmě v důsledku nepřiměřené rychlosti - vjet do protisměru, kde se srazil s jiným osobním autem. V něm cestovali tři lidé - řidič, který při nehodě uhořel, a žena s malým chlapcem.

Policisté i hasiči odmítli k případu sdělovat detaily. "Případ je nadále ve vyšetřování služby kriminální policie," řekla TN.cz vrchní inspektorka Ludmila Světláková. Někteří svědci ale pro CNN Prima News uvedli, že měl mladík před nehodou závodit se svými kamarády.

Na sociálních sítích se dokonce objevily informace, že jedním z nich měl být zachránce, který se vrhnul vstříc plamenům do hořícího auta. Z toho i přes vlastní zranění zachránil ženu a pětiletého chlapce. Řidiči už pomoci nedokázal.

Proti těmto tvrzením se ostře ohradil kamarád neznámého hrdiny, který redakci TN.cz kontaktoval s tím, že i on byl na místě nehody. "Ať se to jeví, jak se to jeví, to obvinění na sociálních sítích a v různých zprávách, že jsme nějací závodníci, že jsme se honili, se vůbec nezakládá na pravdě. My nejsme žádné děti, nejsme žádní závodníci. Velice nás mrzí, co teď probíhá v médiích a na sociálních sítích," uvedl pan P., který si přál zůstat v anonymitě.

Pozornosti se straní i jeho kamarád, který nyní leží s popáleninami na rukou a obličeji v nemocnici. "Byl jsem za mým kamarádem v nemocnici. Je v takovém stavu, že medializaci rozhodně nechce. To, že se v něm hnulo svědomí po závodech a šel pomoct, je nesmysl. My jsme zastavili okamžitě, v tom nebylo žádné hnutí," popisuje sobotní událost pan P.

Není podle něj pravda, že by byl mladý muž jejich kamarád. Jak sám zdůraznil, on i jeho kamarád jsou otcové od rodin, žádní mladíci. "Ten kluk, co naboural, já ho neznám teda. On se připojil. Viděl naše silná auta a připojil se k nám," prozradil.

"My jsme to [srážku] viděli a hned jsme to otáčeli. Já jsem zablokoval silnici, aby už nikdo dál dolů nejezdil. Můj kamarád tam byl první a podařilo se mu to, co se mu podařilo. Za mě je to prostě hrdina. To, co se stalo, mě hluboce zasáhlo. Nebereme to vůbec na lehkou váhu. Nejsme mladí kluci, kteří se prohánějí po silnicích. My máme zodpovědnost," dodal pan P.

"Je to teď ve vyšetřování. Někdo se nás snaží očernit a spojit s něčím, co se nezakládá vůbec na pravdě," konstatoval. Redakci TN.cz kontaktoval poté, co zveřejnila výzvu pana Tibora z Radonice u Kadaně.

Ten požádal o pomoc s hledáním hrdiny, neboť zachráněná žena z hořícího auta byla jeho maminkou a pětiletý chlapec synovcem. Zachránce ale o kontakt podle jeho kamaráda zatím nestojí.

"Myslím si, že ten člověk, který teď leží v nemocnici, můj kamarád, si doopravdy zaslouží klid. Je to člověk, který nebaží po tom, aby dostával nějaká ocenění. Nežádá žádnou pochvalu. Zachoval se jako dospělý chlap, který někomu pomohl v nouzi," tvrdí pan P.

