Rusko na letecké přehlídce MAKS 2021 představí první elektrické letadlo na světě

Borisov uvedl, že půjde o letadlo vybavené speciálním hybridním elektromotorem, který byl vyvinut Ústředním institutem leteckých motorů (CIAM) v Rusku. Inovativní elektromotor založený na vysokoteplotních supravodičích o výkonu 500 kW (679 HP) byl vytvořen specializovanou firmou na vývoj nových materiálů Superox.

Zkoušky slibného supravodiče leteckého elektromotoru začaly 5. února na letadle typu Jak-40. Pro letové zkoušky byl jeden ze tří proudových motorů, které se nacházejí v ocasní části letadla, nahrazen novým prototypem elektromotoru s elektrickým generátorem vyvinutým CIAM spolu s Ufa Aviation Technical University. Elektromotor, který využívá vysokoteplotní supravodivost a kryogenní systém, byl nainstalován v čelní části letounu.

Podle generálního ředitele CIAM Michaila Gordina se jedná o jeden z nejdůležitějších projektů v moderním letectví. Použití hybridního elektromotoru založeného na vysokoteplotní supravodivé platformě neboli HTSP je navrženo tak, aby vyřešilo řadu technologických problémů, kterým nyní letecká doprava čelí, řekl.

Russia to debut worlds first electric plane at MAKS 2021 airshow

https://t.co/jC1wp78WRi pic.twitter.com/6SeUuEXYO5