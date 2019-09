Rváč v Sedlčanech měl zbít chlapce. Ve městě je prý známá firma

Internetem se začalo šířit šokující video ze středočeských Sedlčan, ve kterém mladík brutálně mlátí o mnoho let mladšího a o hlavu menšího chlapce. Navíc vše sleduje parta dětí, ale nikdo napadenému nepomůže.

Po brutálním napadení nakonec chlapec skončil v nemocnici. Útočník je prý v okolí známá firma a neútočil takhle poprvé. Případem už se zabývá policie.

Video dorazilo i do redakce televize Nova. Celé ho ale ukázat stejně nemůžeme. Aktéři včetně útočníka jsou mladiství a tudíž zákonem chránění. A pak také kvůli přílišné brutalitě. Kopanec do zad ležícího na zemi je to nejmenší.

Asi třináctiletý chlapec se proti staršímu a silnějšímu agresorovi nezmáhá na odpor. Inkasuje další a další rány. Nikdo z přihlížející party se mu nesnaží pomoci. Až po chvíli ho dva mladíci stavějí na nohy. Spíš to ale vypadá, jako by ho chtěli útočníkovi přidržet.

Video se začalo šířit internetem, lidé v Sedlčanech jsou v šoku. Případ podle dostupných informací vyšetřuje kriminální policie, a to pro podezření z výtržnictví. Příliš sdílná ale není. "Vzhledem k věku všech zúčastněných nebudeme zveřejňovat žádné informace," říká policejní mluvčí Martina Fejfarová.

Útočník z videa je ale v Sedlčanech známá firma, nestalo se prý poprvé, že někoho brutálně zmlátil. Na pozoru se před ním mají především mladší děti. Problémový mladík údajně začal být trnem v oku starším a podle místních se může chystat odveta. Proto prý odjel za otcem do jiného města.